Schulen rasch auf Ende der „Kreidezeit“ vorbereiten

Die Freien Demokraten (FDP) in Ladenburg wollen „raus der Kreidezeit“, so der Untertitel ihres Abends zur Kommunalwahl: Der Ortsverband schreibt sich im Kampf um Sitze im Gemeinderat das Thema digitale Bildung auf die Fahnen. Anstelle althergebrachter Kreidetafeln im Klassenzimmer wünscht sich mit dem promovierten Informatiker Ernst Peters auch einer der Spitzenkandidaten, Unterrichtsstoff „erlebbar zu machen“. Mit diesen Worten drückte jedoch zunächst der hiesige FDP-Bundestagsabgeordnete Jens Brandenburg als Gastredner aus, worauf es den Liberalen ankommt.

„Es geht nicht darum, alles nur noch mit oder am Computer zu machen“, verdeutlichte der Bundesfraktionssprecher für berufliche Bildung, Studium und lebenslanges Lernen im Jahnhalle-Lokal „El Greco“ vor insgesamt rund zehn Zuhörern. Mit Zahlen belegte der 33-Jährige aus Walldorf, dass die Digitalisierung noch lange nicht an den Schulen angekommen sei. Noch immer seien Fotokopien Standardmittel im Unterricht. In Gesprächen mit Bürgermeistern, auch in Ladenburg, hat Brandenburg nach eigener Angabe erfahren: Es müsse einfacher für die Schulen werden, an Förderprogrammen teilzunehmen, die Abhilfe schaffen. Leider werde der fünf Milliarden Euro schwere „Digitalpakt Schule“ zwischen Bund und Ländern seiner Einschätzung nach „nicht so kommen, wie es viele zu Recht erwarten“. Dabei sollte es möglich werden, schon in der vierten Grundschulklasse spielerisch Programmieren sowie Medienkompetenz zu vermitteln und Bildung erlebbar zu machen.

„Die Stadt muss die Sache jetzt anfassen, nach pädagogischen Konzepten an den Schulen fragen und für notwendige Infrastruktur sorgen“, sagte der 59-jährige Peters als Moderator, der die Informatik einer großen Verlagsgruppe leitet. „Man sollte versuchen, politisch Druck zu machen, damit der Breitbandausbau schneller geht“, fügte Emanuel Kollmann hinzu. Der 31-jährige Vater eines Zweijährigen auf Listenplatz drei vertrat als Vizechef des Stadtverbands den erkrankten Vorsitzenden und zurzeit einzigen FDP-Stadtrat Wolfgang Luppe, der nicht länger zur Wahl steht. Jurist Kollmann erklärte, dass das Geld vorhanden sei, es jedoch an ausführenden Unternehmen mangele.

Schulen oft alleingelassen

Dennoch, so Brandenburg, könne man „Gemeinderat und Schulen nur darin bestärken, nicht abzuwarten, sondern zu überlegen, was sie an digitaler Bildung wollen“. An diesem Punkt jedoch fühlen sich Schulen oft „alleingelassen“, wie zwei Lehrerinnen in der angeregten Diskussion deutlich machten. Jede Schule kämpfe da „einsam vor sich hin“, sagte eine Frau, die sich ehrenamtlich um Schüler kümmert. „Nix zu machen, weil’s schwierig ist, kann keine Lösung sein“, so Peters. Neben ihm und Kollmar stellten sich die weiteren anwesenden Kandidaten Wolf-Rüdiger Würtz (75) und Bastian Klockner (30) vor. pj

