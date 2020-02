Schulhof erhält neues Gesicht

Wenn es den Förderkreis nicht gäbe, dann stünde den Kindern an der Erich Kästner-Schule (EKS) in Ladenburg vieles, was den Unterrichtsalltag auflockert, nicht zur Verfügung: Dieses Fazit drängte sich auch dieses Jahr auf, als die Vorsitzende Gabriela Lüger in der Hauptversammlung im Lehrerzimmer Bilanz zog und geplante Projekte vorstellte. Auch an der nun gestarteten Umgestaltung des Schulhofs beteiligt sich der Förderkreis finanziell.

„Wir freuen uns, dass es losgegangen ist“, sagte Rektorin Angelika Bindert, die sich in diesem Verein als Schriftführerin engagiert. Die Stadt Ladenburg übernehme die grundlegenden Arbeiten erfreulicher Weise, habe aber um Unterstützung bei der Anschaffung von Spielgeräten gebeten. Wie gerufen kommt da eine Spende von Ex-Fußballprofi Mario Basler, der seinen Gewinn in Höhe von 2500 Euro aus der TV-Show „Grill den Henssler“ ausdrücklich der EKS zur Verfügung stellt. Auch EKS-Nachbarin Marianne Beier will wieder sammeln: „Der Zustand des Hofs gefällt mir nicht, aber bald habe ich wieder einen runden Geburtstag, und was ich da an Spenden bekomme, das kriegt Ihr dann“, kündigte die seit Jahren großzügige Unterstützerin des Förderkreises in der Hauptversammlung an.

Zu Beginn der Sitzung überreichte Rektorin Bindert „Handcreme für tatkräftige Arbeit“ als gepflegte Geschenke zur Anerkennung des großen Engagements an ihre drei geschätzten Vorstandskolleginnen um Förderkreis-Chefin Lüger. Deren Stellvertreterin Yvonne Hoffmann und Kassenführerin Gisela Schaal wurden später turnusgemäß wiedergewählt. Pädagogin Schaal hatte dieses Amt von ihrem Kollegen Arnd Müller übernommen, der voraussichtlich für ein Jahr an einer anderen Schule tätig sei, wie Bindert bedauerte: „Es ist eine von drei Kräften weniger, die wir bislang hatten.“

„Dank vieler Spender und Förderer konnten wir viele Projekte sowie Zuschüsse aus sozialen Gründen ermöglichen: Das zeigt Wertschätzung, kommt 1:1 den Kindern zugute und hilft auch“, sagte Lüger zum Abschluss ihres Berichts. Darin zählte sie beispielsweise pädagogisch wertvolle Besuche im Mannheimer Technoseum, beliebte Ausflüge zum Eislaufen, Landheimaufenthalte und das vom hiesigen Rotary-Club ermöglichte Fitnessprogramm „Gesunde Kids“ auf. Auch Anschaffungen wie die Spielekiste aus der Werkstatt der Schriesheimer Talhof-Schreinerei, einem sozialen Projekt der Stadtmission Heidelberg, waren drin. „Das ist ganz toll geworden und wird jeden Tag begeistert genutzt“, hieß es. Lüger würdigte ebenso den Einsatz von Eltern, Schulleitung sowie Kollegium und hob hervor: „Auch die Schülerfirma hat etwas gespendet.“

