Schwer greifbarer Inhalt erhält Form

Der Kunstverein Ladenburg zeigt vom 28. Juni bis 21. Juli, im KunstFenster, Hauptstraße 77, die vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden - Württemberg geförderte Ausstellung „Zeichen/Schere/Papier“ von Kristina Heinrichs. Die in Heidelberg geborene Künstlerin lebt und arbeitet in Berlin.

Nach ihrer Ausbildung zur Buchbinderin wählte Kristina Heinrichs das Studium der Bildenden Künste, Buchkunst, an der Burg Giebichenstein (Kunsthochschule Halle), das sie mit Auszeichnung abschloss. Sie erhielt unter anderem den Kunstpreis 2014 der Stiftung der Saalesparkasse, war Stipendiatin der Graduiertenförderung des Landes Sachsen-Anhalt und stellte vielfach international aus.

Kristina Heinrichs entwickelt Zeichensysteme und gibt damit schwer greifbarem Inhalt eine grafische Form, wie zum Beispiel in den Serien „Notationen“ oder „Kontaktaufnahme- eine Notation“, bei der sie – analog zu den Noten einer musikalischen Komposition – eine Partitur ihrer Kommunikation über die vielfältigen Medien über einen längeren Zeitraum entstehen ließ.

Ein Werk zu Ladenburg

Die Künstlerin zeigt Zeichnungen ihrer Serie spacial periods, darunter eine auf Ladenburg bezogene, bei denen sie sich mit dem Sichtbarmachen bewegten Geschehens grafisch auseinandersetzt. Dafür schuf sie ein Regelwerk, mittels dessen sie dem Rhythmus, dem Tempo, dem „Swing“ eines Ortes nachspürt. Ebenso zeigt Kristina Heinrichs neue experimentelle Radierungen, eine neue Serie an Papierarbeiten mit dem Titel „Re-Kompositionen“ und das Buchobjekt „Begegnung mit der Schwarzen Kunst“.

Die Vernissage beginnt am Freitag, 28. Juni, um 18.30 Uhr. Die Laudatio hält Wolfgang Sautermeister. Für die musikalische Umrahmung sorgt Julia Vardigans (Cello). Führungen durch die Ausstellung bietet der Kunstverein am Sonntag, 30. Juni, durch die Künstlerin, und an den Sonntagen, 7. und 14. Juli, jeweils 11 Uhr. Die Finissage mit Künstlergespräch beginnt am Sonntag, 21. Juli, um 11 Uhr. red

