Schwitzen für digitale Bildung

Am Montag stand ab der zweiten Stunde für alle der Sponsorenlauf auf dem Stundenplan der Dalberg-Grundschule (DGS) in Ladenburg. Das Motto lautete: „Digitalisierung? Läuft bei uns! - Wir setzen uns für unsere Medienbildung in Bewegung“. Den sportlichen Spaß eröffnete Lehrerin Kristin Stang mit einem kurzen Aufwärmprogramm zu Popmusik im Benzpark.

„Wir wollen damit nicht nur Spendengelder für einen Klassensatz an Tabletcomputern sammeln, sondern zugleich signalisieren, dass digitaler Unterricht nicht heißt, nur vor Bildschirmen zu sitzen“, erklärte Kristin Stang vor dem ersten Start die Zielsetzung..

Ein 300 Meter langer Parcours durfte innerhalb der Doppelstunde je nach Puste beliebig oft umrundet werden. Für jede Runde gab es einen Gummiring, den Sponsoren aus dem Familien- und Freundeskreis in beliebiger Höhe honorieren. Tanja Hahn (Elternbeirat) und Simone Sciacca (Förderverein) reichten zur Stärkung Obst, das der Edeka-Markt Keller gestiftet hatte.

Normalerweise findet dieser Lauf alle vier Jahre statt. Somit wäre dieser Tage eigentlich die Sternwanderung an der Reihe gewesen. Auch Sommerfest und Tag der offenen Tür sind diesem Rhythmus unterworden, damit jedes Kind einmal in seinem vierjährigen Schülerleben an der DGS an jedem Termin teilnimmt. Dass der Lauf nun schon nach drei Jahren wieder an der Reihe war, hängt mit dem „DigitalPakt Schule“ zusammen: Damit wollen Bund und Länder gemeinsam für eine bessere Ausstattung der Schulen sorgen. Das dauert aber wohl noch.

Um Fördermittel zu erlangen, erarbeitet ein DGS-Team ein Medienkonzept. „Da drängt die Zeit“, erklärte Schulleiterin Kirsten Lather. pj

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.07.2019