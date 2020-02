Sechstklässler als Chartstürmer?

Abgedunkelte Räume, schallgedämmte Wände und Decken, zwei riesige Bildschirme, gefühlt tausend Regler und Knöpfe und das alles an einem spannenden Ort. Die Klasse 6 A staunte nicht schlecht, als sie das Tonstudio der Villa betrat. Da kam auch schon Larry Hawthorne auf sie zu und begrüßte sie herzlich. Sofort war das Eis gebrochen, die aufkommende Schüchternheit überwunden und der Einstieg in einen spannenden Tag gelungen.

Larry Hawthorne, besser bekannt als Larry H. Soulman, geboren im US-Bundesstaat Michigan, kam vor 34 Jahren als Soldat nach Deutschland – und ist geblieben. Er war schon immer im Musikgeschäft tätig und seit 28 Jahren macht er selbst Musik. Für seine neue CD „One brick at a time“ suchte er für das Lied „One Coalition“ einen Kinderchor als Hintergrund. Sonja Wacker, Musiklehrerin an der Werkrealschule Unterer Neckar und bestens vernetzt in der Musikszene der Region, hatte sofort die zündende Idee. Die Schüler der 6 A sollten diesen Part übernehmen. Auch Klassenlehrerin Tatjana Mast war von der Idee begeistert. So fuhren wenige Wochen später vierzehn Kinder zu Ralf Brütting ins Tonstudio „Soundlab“ nach Ludwigshafen.

Zunächst wurde der Chor im Gesamten aufgenommen, dann in Kleingruppen mit jeweils drei Kindern, danach jede Stimme solo – alles natürlich mindestens drei- bis viermal, damit die beste Aufnahme ausgewählt werden konnte. Notwendig, aber ganz schön zeitraubend und vor allem äußert anstrengend. „Nur so klingt es zum Schluss richtig voll“, erklärte Brütting mit leuchtenden Augen, dem man zu jedem Zeitpunkt anmerkte, dass er mit Herzblut und vollem Engagement dabei war. Vor allem der Schnitt einer solch umfangreichen Aufnahme nimmt mindestens eine Woche Zeit in Anspruch. Auch Hawthorne war mit den Kindern sehr zufrieden: „Alle waren mit Herz dabei, da muss nicht jeder Ton exakt getroffen werden, das Herz ist wichtiger. Die Kinder waren sehr motiviert und das Stück kam bei ihnen gut an.“

Unter anderem auch der Text spricht die Kinder an. Anlass dafür war für Larry Hawthorne der US-Drohnenangriff auf den iranischen General Soleimani, der auf Befehl des amerikanischen Präsidenten Donald Trump erfolgte. „Wir müssen lernen, die Welt mehr mit den Herzen der Kinder zu sehen, den Hass zu bekämpfen, aufeinander zuzugehen und uns als Gemeinschaft zu verstehen.“ Diese Botschaft transportierten alle im Chor.

Eine Spende zum Dank

Nach rund vier Stunden war alles geschafft. Zum Dank für die Unterstützung gab es ein T-Shirt mit exklusivem Aufdruck für alle Schülerinnen und Schüler und eine Spende in Höhe von 100 Euro an den Förderverein der Werkrealschule Unterer Neckar.

Das Fazit der Kinder: Mohamed fand es „cool“ und war froh, eingeladen worden zu sein. Huda fand, dass Larry Hawthorne sie „extrem motiviert“ hätte. Pedro war am meisten von der Ausstattung im Studio fasziniert. Beim Singen waren alle nervös, vor allem wegen des Solo-Einlagen. Nur Denise fand das Singen nicht schwierig, aber die Lautstärke zu halten. Alle Kinder waren von der Aktion total begeistert und sind gespannt darauf, ob das Lied „One Coalition“ die Charts stürmen wird. red

