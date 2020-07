Sehnsucht nach dem „Männel“

Persönliche Überlieferungen aus der Zeit des Kriegsendes im Frühjahr und Sommer 1945 sind selten; die Menschen haben anderes zu tun, müssen sich um das nackte Überleben sorgen. Doch die Texte, die es dennoch gibt, sind daher umso eindringlicher. Paradebeispiel: das Tagebuch der Ladenburgerin Margaretha Schütz im neuen Jahrbuch des Heimatbundes, das jüngst vorgestellt wurde (wir haben berichtet).

Schon die Geschichte der Entdeckung ist hochspannend. Im Nachlass des 2010 verstorbenen Hermann Schreckenberger, in Ladenburg als „Mister Kolping“ legendär, findet sich ein kleines, schwarzes Tagebuch. Wem es gehört, ist zunächst unbekannt. Aus den Angaben darin über Personen und Orte wird schnell klar: Verfasserin ist die 1990 verstorbene Margaretha Schütz; Hermann Schreckenberger war ihr Neffe.

1945 ist sie 41 Jahre alt, Tochter des Bildhauers Bernhard Schwabenthan. Ihm sitzt sie in jungen Jahren Modell für eines der „lesenden Kinder“, jener reizenden Steinmetzarbeit über dem Eingang der Dalberg-Grundschule. 1924 heiratet sie den Schneidermeister Karl Schütz, Anfang 1945 als Soldat im Osten.

Sie beginnt das (von Stadtarchivar Oliver Gülck edierte) Tagebuch am 26. März 1945, kurz vor Einmarsch der Amerikaner. Das Ende des Krieges, das anderswo erst mit der Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai eintritt, zeichnet sich bereits ab. Schütz berichtet von den amerikanischen Jagdbombern (Jabos), die noch kurz vor Schluss ihr Haus beschießen. Packend auch die Schilderung der kampflosen Übergabe Ladenburgs durch den Stadtkommandanten Karl Aschermann an die Amerikaner, die von Heddesheim und Ilvesheim her anrücken. In Neckarhausen dagegen sind noch länger Gefechte zu hören, notiert sie.

Erleichterung über Kriegsende

Schütz schreibt in einfachen Worten, ohne tiefschürfende historische Reflexionen. Gleichwohl oder gerade deswegen wird die befreiende Erleichterung deutlich, dass endlich Frieden herrscht: „Trotz all dem vielen Schaden war man noch froh und dankte Gott, dass es überstanden und noch so gut abgegangen ist.“ Ganz praktisch wird das Ausbleiben der alliierten Luftangriffe als wahrer Segen empfunden: „Der ungestörte Schlaf tut einem wirklich gut.“

Anschaulich beschreibt sie, wie der Alltag wieder beginnt, mit dem Osterfest auch religiöses Leben einsetzt: „Um zehn Uhr schlug zum ersten Mal seit August 1939 wieder unsere Turmuhr.“ Die Prozession an Fronleichnam bewegt sie zu der Bemerkung: „Heute sah man es wieder ganz deutlich: Sogar solche liefen mit, die bei der letzten Prozession Wache standen, um ja jeden aufschreiben zu können, der sich seines Glaubens nicht schämte.“

Denn gerade diese gläubige Frau ist sich der historischen Dimension dieser Wochen sehr wohl bewusst: „Schämen tut man sich, dass man Deutscher ist, wenn man die Grausamkeiten hört, die verübt wurden, schlimmer als im Mittelalter. Wehe, wenn wir dafür büßen müssen.“

Doch immer wieder scheint die Sehnsucht durch nach ihrem noch fernen Ehemann Karl. „Kein Lebenszeichen vom Männel“, schreibt sie etwa an Ostern traurig. Und einige Tage später geradezu flehentlich: „Wo ist mein Männel ??“ – mit zwei Fragezeichen. Am 3. Mai 1945 ist er wieder da. Und das Tagebuch endet.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.07.2020