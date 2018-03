Anzeige

Daniel Müller aus Oftersheim ist der designierte neue Stadtkämmerer in Ladenburg. Im Mai soll der 29-Jährige die Nachfolge von Claus Hessenthaler antreten, der nach 36 Dienstjahren bald darauf in den wohlverdienten beruflichen Ruhestand geht, aber bis zum Stabwechsel noch im Amt bleibt. Seit gestern verstärkt Müller die Kämmerei und wird von Hessenthaler gründlich eingearbeitet. Dass der Gemeinderat einer solchen Übergangsphase zugestimmt hat, dafür sind sowohl Müller als auch Bürgermeister Stefan Schmutz „sehr dankbar“, wie sie gestern im Gespräch mit dem „Mannheimer Morgen“ betonen.

Müller tritt einerseits in „große Fußstapfen“, soll aber andererseits die „Zukunft gestalten“, wie Schmutz formuliert. Denn vor allem ist es Müllers Aufgabe, bis 2020 in Ladenburg das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen einzuführen. Das entsprechende Landesgesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts trat 2010 in Kraft. In knapp zwei Jahren läuft die 2016 eingeräumte Verlängerungsfrist ab. Bis dahin muss auch die Römerstadt den Wandel von der bisherigen Kameralistik, also von der einfachen Buchführung mit Einnahmen- und Ausgabenrechnung, zur doppelten Buchführung (Doppik) einschließlich Ergebniskontrolle vollziehen.

Zur Person Alter: 29 Jahre Wohnort: Oftersheim Ausbildung: Diplom-Verwaltungswirt (Kehl), M.A. Governance (Fernuniversität Hagen) Bisherige Tätigkeit: u.a. stellvertretender Leiter Rechnungsamt Remchingen, Projektleiter Haushaltsumstellung Schwetzingen, seit 15. März Mitarbeiter der Stadtkämmerei Ladenburg und designierter Nachfolger von Amtsinhaber Claus Hessenthaler. Hobbys: Schach, Freunde treffen, Frühsport. pj

Müller bringt reichlich Erfahrung mit: Von 2012 bis 2016 war er als stellvertretender Leiter des Rechnungsamtes in der mit rund 11.700 Einwohnern vergleichbar großen Enzkreis-Gemeinde Remchingen bereits maßgeblich mit jener Aufgabe befasst. Bis zum Dienstantritt in Ladenburg leitete er bei der Stadt Schwetzingen rund zwei Jahre lang das Projekt Haushaltsumstellung.