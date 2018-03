Seit 1978 im Dienst der Gemeinschaft

Anzeige

Immerhin zehn Beitritte verzeichnet der Förderverein der Merian-Realschule (MRS) in Ladenburg. Dies sei bei nunmehr insgesamt 224 Mitgliedern jedoch immer noch „nicht sehr viel“, stellte Vorsitzender Wolfgang Ibach eingangs der jüngsten Hauptversammlung im Schulhaus fest. Ibach und weitere Aktive hatten bei Elternabenden der fünften bis siebten Klassen über das Wirken der Förderer informiert und Mitgliederwerbung betrieben.

„Die Mitgliedsbeiträge stellen immer noch die Haupteinnahmequelle dar“, betonte Ibach. Die 2363 Euro, welche die Förderer allein 2017 der Schulgemeinschaft wieder zur Verfügung stellten, ermöglichten Anschaffungen wie Hausaufgabenhefte sowie Exkursionen, Beflockung von Schultrikots, Blinklicht-Theatergastspiel und Arbeitsgruppe Business-Englisch. Damit „auch wirklich jeder Schüler ungeachtet der finanziellen Verhältnisse an Klassenfahrten teilnehmen kann“, so Ibach, wurden zusätzlich entsprechende Einzelanträge in Gesamthöhe von 1092 Euro bewilligt. Dieses Geld kam unter anderem durch Beiträge, Spenden und Bewirtungen zusammen.

Veranstaltungen unterstützt

So unterstützten Aktive des Fördervereins im vergangenen Jahr wieder mehrere Veranstaltungen: Tag der offenen Tür, Sommerfest mit „Zirkus Meriano“, Bläserkonzert, Adventskaffee und Altstadtfest-Stand mit Aufführung der Bläserklassen. Anlässlich des 40. Geburtstages des 1978 gegründeten Fördervereins fand eine „kleine Feier“ mit Gründungsmitgliedern und ehemaligen Vorstandsmitgliedern statt. Ibach hatte dafür eigens eine „Jubiläumsmappe“ zusammengestellt, wie berichtet wurde. Der Vorstand um Ibach und Kassier Elke Schäfer wurden einstimmig entlastet. pj