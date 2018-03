Seit 25 Jahren ganz nah am Leser

Anzeige

Verlagsleiter Manfred Bangerth wollte die neue Geschäftsstelle des „Mannheimer Morgen“ in Ladenburg ganz prominent platzieren: mitten auf dem Marktplatz. Denn die Tageszeitung sei ein Marktplatz der Region. Daraus wurde zwar nichts, doch auch so eröffnete die Geschäftsstelle am Donnerstag, 18. März 1993, in einem ganz besonderen Gebäude. Geschäfte wurden in der Hauptstraße 23 nämlich schon 800 Jahre zuvor getätigt: Kern ist ein 1228/1229 erbauter Wohnturm, der vermutlich einem reichen Handelsmann gehörte.

Am 18. März drängen sich dann viele Gäste in den beiden Räumen. Die Spitze von Redaktion und Verlag des „Mannheimer Morgen“ steht fast komplett bereit, um die Besucher zu begrüßen: Verlagsleiter Bangerth, Gechäftsführer Michael Bode, die Chefredakteure Horst-Dieter Schiele und Sigmar Heilmann und andere mehr.

Der „MM“ möchte näher zu seinen Lesern: Das ist der Tenor der Reden. „Die Zeitung will am Puls des Lebens und des Geschehens der Region sein“, meint Michael Bode. Chefredakteur Schiele zeigt sich als Bewunderer von Ladenburg. Beim Spaziergang durch die Stadt werde es ihm „ganz warm ums Herz“.