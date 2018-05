Seit Gründung 1,3 Millionen Euro besorgt

Anzeige

Die 1978 in Ladenburg eröffnete Martinsschule für Körperbehinderte feiert dieses Jahr Geburtstag. Deshalb steht das Schulfest am Samstagnachmittag, 16. Juni, unter dem Motto „40 bewegte Jahre“. Dass sich auch der Schulförderverein daran beteiligt, ist für dessen Vorsitzenden Kurt Gredel keine Frage. Aber auch, wie hilfreich das Wirken der Unterstützer insgesamt ist, zeigte sich bei der jüngsten Hauptversammlung im Lehrerzimmer. Eingangs freute sich Ex-Rektor Gredel sehr, seinen Nachfolger Steffen Funk als frisch gebackenes Mitglied begrüßen zu dürfen.

„Mit nunmehr also 251 Mitgliedern sind wir ein starker Verein“, sagte Gredel. Allein im vergangenen Jahr unterstützten die Förderer verschiedene Projekte mit rund 26 400 Euro. Gredels Stellvertreterin Sonja Hedderich-Fenske nannte Spender und stellte herausragende Zwecke vor. So konnten beispielsweise acht Kinder auf einen Therapiehof der Tabalgua-Stuftung reisen. Der Arbeitskreis „Mitten im Leben“ erhielt rund 1000 Euro, damit an der Schule angemessen Trauerarbeit geleistet werden kann. Ein Schwerpunkt der Förderung: die Unterstützte Kommunikation. Seit der Vereinsgründung 1981 beläuft sich die Gesamtfördersumme auf über 1,3 Millionen Euro. Diese Zahl und die fachliche Arbeit beeindruckten auch den Behindertenbeauftragten von Porsche, der mit Betriebsräten das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum besucht hatte.

Was den Aktiven derzeit große Sorgen bereitet, ist nach Auskunft von Gredel eine vor allem „im politischen Raum entstehende Diskussion“ darüber, ob schwerstmehrfachbehinderte Schüler mit erheblichem Pflegebedarf überhaupt in eine Schule gehen sollten. „Den Begriff ,bildungsunfähig’, der noch vor 30 Jahre im Landesschulgesetz stand und den Eltern erfolgreich bekämpft haben, darf es nicht mehr geben“, nahm Gredel entschieden Stellung. Der Wert einer Gesellschaft dürfe sich nicht ausschließlich aus dem Bruttosozialprodukt definieren.