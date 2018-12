Senioren feiern Jahresabschluss

Die Seniorenarbeit der evangelischen Kirchengemeinde Ladenburg lädt zum Abschluss ihres Jahresprogrammes zum adventlichen Nachmittag in das evangelische Gemeindehaus ein. Am Mittwoch, 12. Dezember, um 15 Uhr verspricht ein abwechslungsreiches und besinnliches Programm unter dem Thema „Wege im Advent“ einen unterhaltsamen Nachmittag. Lieder zum Mitsingen oder zum Zuhören, Texte und Bilder über Wege in der Adventszeit, sowie Kaffee und Kuchen werden vom Team des Seniorennachmittags vorbereitet. Wer mit dem Auto abgeholt, oder wieder nach Hause gebracht werden möchte, kann sich unter 06203-180963 im Diakonenbüro melden. red

