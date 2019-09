Seniorengerecht wohnen

Wenn alte Menschen in ihrer vertrauten Umgebung bleiben wollen, werden oft Umbauarbeiten am Haus oder in der Wohnung fällig. Das Seniorenbüro der Stadt Ladenburg mit Pflegestützpunkt-Beratungsstelle bietet deshalb am Donnerstag, 26. September ab 17 Uhr im Domhofsaal in der Hauptstraße 9 einen Vortrag zum Thema an.

Referentin Hanne Zuber spricht über die Vermeidung von Unfallrisiken, über Hilfsmittel, die den Alltag erleichtern von Senioren können. Die Ergotherapeutin geht darüber hinaus auch auf die besondere Situation dementer Patienten ein. Der Eintritt zu dieser Vortragsveranstaltung ist frei. stk

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.09.2019