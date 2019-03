Shanice Porkar singt im Jump4all

Die 18-jährige Ladenburger Sängerin Shanice Porkar, die bei zwei großen Vorsingen erfolgreiche Teilnehmerin an der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS), tritt am Samstag, 9. März, um 14 Uhr im Trampolinsportpark Jump4all in der Industriestraße 5 ihrer Heimatstadt auf. Am selben Abend wird um 20.15 Uhr im Fernsehen die Showfolge mit ihrem Auftritt beim so genannten Auslandsrecall in Thailand ausgestrahlt (wir berichteten). „Die sympathische Ladenburgerin Shanice zeigt ihr Talent und steht Euch für Selfies, Gespräche und Fragen zur Verfügung“, kündigen die Jump4all-Betreiber seit gestern auf Facebook an. Der Eintritt ist frei. Für das Springen gelten die üblichen Preise. pj

