Shanice setzt zum Sprung nach Thailand an

Jetzt liegt noch mehr Spannung in der Luft: Am morgigen Samstag, 20.15 Uhr, erfahren die Fans von Shanice Porkar aus Ladenburg, wie es für das Gesangstalent bei der TV-Show „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) weitergegangen ist. Die seit kurzem 18-jährige Gymnasiastin der Helen-Keller-Schule in Weinheim gehört ja bereits zu den 120 Sängerinnen und Sängern aus ganz Deutschland, die in zwölf Casting-Sendungen seit Anfang des Jahres einen Recall-Zettel überreicht bekommen haben (wir berichteten).

In der Jury sitzt dieses Jahr bekanntlich die Mannheimer Deutschsoulstimme Xavier Naidoo neben „Pop-Titan“ Dieter Bohlen sowie Pietro Lombardi und Oana Nechiti. Dieses Quartett musste Shanice erneut überzeugen. Das war ihr im Januar mit ihrer Interpretation der Gänsehautballade „Sober“ von Demi Lovato gelungen, samt gekonnter – und sogar von Bohlen gelobter – Tanzperformance. „Du kommst megapositiv rüber“, hatte Bohlen damals festgestellt. Doch allein eine gute Ausstrahlung reicht nicht für ein Weiterkommen: „Auch die Stimme muss überzeugen“, erklärt eine RTL-Sprecherin.

Hoch auf dem Berg im österreichischen Ischgl kämpft Shanice in der Ausstrahlung am Samstag, 2. März, ab 20.15 Uhr also um den Einzug in die nächste Runde des Wettbewerbs, den Auslands-Recall für die 25 besten Kandidaten in Thailand. Dabei ginge es dann um Einzug in die Live-Mottoshows. Wie zu erfahren war, hatte sich Shanice erneut für eine bewegende Ballade entschieden: Diesmal ist es „Homesick”, im Original gesungen von der britischen Sängerin und Songwriterin Dua Lipa (23).

Nach dem Vorsingen in jeweils zehnköpfigen Kandidatengruppen traf die Jury direkt die Entscheidung, wer dabei bleiben durfte. „Ich bin vorbereitet, aber ich habe trotzdem Angst, dass etwas schieflaufen kann“, sagte Shanice vor ihrem Recall-Auftritt. Dabei soll sie Mitbewerber Daniel mit ihrem Vortrag zu Tränen gerührt haben.

Schafft es Shanice letztendlich auch unter 42 Kandidaten in die zweite Runde in Ischgl? In diesem Durchgang tritt sie erneut in einer Gruppe vor der Jury an. Diesmal trägt sie einen Song vor, den ihr die Jury ausgesucht hat. Zum Einstudieren bekommt Shanice aber Unterstützung von den Stimmtrainern Juliette Schoppmann und Prince Damien, dem DSDS-Sieger von 2016. Ob Shanice die erste Runde des Recalls in Ischgl überstanden hat und am Ende vielleicht sogar nach Thailand fliegt, zeigt RTL am 2. März um 20.15 Uhr. Die Top 25 sind am Samstag, 9. März, auf dem TV-Bildschirm dabei zu sehen, wie sie in Süd-Thailand um den Einzug in die Live-Mottoshows singen.

