Short Tailed Snails spielen im Glashaus

Am Freitag, 24. Mai, ist die Gruppe Short Tailed Snails zum dritten Mal eingeladen, im Ladenburger Glashaus zu spielen. Die Short Tailed Snails haben sich die Neuinterpretation traditioneller europäischer Musik zur Aufgabe gemacht. Hier hört man lange vergessene Lieder, die mit Lust am Experiment zu neuem Leben erweckt werden, und Instrumentalstücke, die in die Beine gehen. Das Konzert beginnt um 20 Uhr; der Eintritt kostet zwölf Euro.

Die „Short Tailed Snails“ wurden 2010 in Heidelberg gegründet und sind: Regina Schmidt (Gesang, Fidel, Flöten), Ines Hartig-Mantel (Flöten, Drehleier, Gesang), Bert Brückmann (Gitarre, Cister, Bass) und Ismael Bou (Percussion). red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.05.2019