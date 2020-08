Der Ladenburger Gesangverein Liederkranz präsentiert die Altstadtmusikanten am Sonntag, 13. September, bei einem „verlängerten Frühschoppen“ von 11 bis 15 Uhr unter freiem Himmel auf dem Obsthof Schuhmann (Schriesheimer Straße 51). An diesem Tag würde das beliebte Stimmungsmusikquartett unter normalen Umständen traditionsgemäß den Altstadtfestsonntag am Bischofshof bestreiten. Doch fällt das Gassenfest dieses Jahr Corona-bedingt aus.

„Wir möchten allen Freunden und Fans der Altstadtmusikanten die Möglichkeit bieten, diesen besonderen Sonntag trotzdem zu feiern“, teilt Liederkranzsprecher Markus Hautzinger mit. Man habe dafür lange an einem Konzept gefeilt, das alle geltenden Hygieneregeln berücksichtige, denn „sicheres Feiern hat höchste Priorität“, wie Hautzinger betont. So bekomme jeder Besucher und jede Gruppe einen festen Platz an einem der Achter- oder 16er-Tische zugewiesen. Die Zahl der Plätze sei auf 160 begrenzt und liege deutlich unter der zulässigen Gesamtgrenze für Veranstaltungen dieser Art.

Hautzinger bittet darum, möglichst komplette Tische zu bestellen. Der Eintritt kostet 10 Euro. Der Vorverkauf läuft bereits. Karten lassen sich noch per E-Mail (jboguslawski@gmx.de) oder telefonisch bei Markus Hautzinger reservieren (06203/1 65 10). Es gibt keine Tageskasse.

Für Bewirtung und für Einhaltung der Regeln vor Ort sorgen Veranstalter und Gastgeber. Der Obsthof Schuhmann feiert 65. Jubiläum und hatte im Juli bereits zwei Artistenshows des Ehepaars Pöschko und seiner Freunde mit jeweils 250 Zuschauern zu Gast. pj

