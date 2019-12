Sie alle haben Hoffnung auf eine gute Zukunft

„Herzlich willkommen, Mannheimer Morgen“, steht auf einem Plakat im Flur des Hauses Mirabelle – eine Begrüßung, die zu dem Plätzchenduft aus der Küche passt. Hier haben die Bewohner der Heilpädagogisch-therapeutischen Einrichtung für junge Menschen, wie das einstige Kinderheim heute heißt, den Kaffeetisch gedeckt; parallel laufen die letzten Vorbereitungen für die Weihnachtsfeier, die am Abend mit der Außenwohngruppe Plankstadt in einem Lokal ansteht. Doch vorher bittet Leiterin Silke Oertelt noch zu einem Rundgang durchs Haus.

„Bald ist die Sanierung abgeschlossen“, sagt die Sozialpädagogin und geht voran: Auf dem Boden liegt Vinyl, der Sanitärtrakt wurde umgebaut. Noch liegt Baustellenstaub über den cremefarbenen Fliesen und behindertengerechten Duschen; doch ist längst nicht alles auf dem neuesten Stand im Haupthaus. Im ersten Stock leben einige der aktuell 16 Bewohner, jeder hat ein eigenes Zimmer.

Die Jüngste ist zehn

Bei Michelle steht die Tür offen, eine dichte Wolke Nagellack-Geruch verdrängt den Plätzchenduft. Die 15-Jährige streicht rote Farbe auf die Nägel und kümmert sich nebenher um die Frisur der jüngsten Bewohnerin. Cheyenne ist zehn, hält still, während ihre blonde Mähne gebändigt wird, und sagt: „Ich bin seit dem 2. Februar hier.“ Ihr Zuhause ist ursprünglich bei Darmstadt; ein Aufenthalt bei Pflegeeltern scheiterte, doch dann kam sie in dieselbe Einrichtung wie ihr älterer Bruder: „Ich wollte zu ihm. Er hat es mir hier leichter gemacht anzukommen.“ Weihnachten verbringen die Geschwister bei Tante und Oma.

„Der Kontakt zu den Familien ist wichtig“, betont Oertelt, die großen Wert auf ein Vertrauensverhältnis legt. Regelmäßig finden Kaffeenachmittage statt, es gibt Familienzusammenführungen. Für die Woche nach dem „MM“-Besuch plant Oertelt eine Fahrt nach Lübeck, wo die Familie eines Mädchens lebt: „Ich bleibe ein paar Tage, und wenn es für sie gar nicht geht, nehme ich sie wieder mit. Dann bleibt sie die Feiertage über hier.“ Sieben oder acht Kinder feiern dann in Ladenburg, es gibt Braten, Kirchgänge, Geschenke und einen Baum. Wie anderswo auch.

Michelle kommt aus Mannheim. Sie ist nach einer schwierigen Phase mit Drogen- und Alkoholmissbrauch hergekommen, die Beine blutig gekratzt wegen einer schlimmen Neurodermitis. Heute sind die Wunden verheilt, und sie zieht kritisch Bilanz: „Ich hatte Probleme in der Schule, ich habe gemacht, was ich wollte.“ Nun geht es ihr besser, und sie schmiedet Zukunftspläne: „Ich will Tierpflegerin werden.“

Unten ist derweil der Kaffee fertig; vier Mädchen gesellen sich zu den Erwachsenen. Auch sie berichten von Konflikten in den Elternhäusern, falschen Freunden, Schulverweigerung und Drogen. Manchmal sind sie verlegen, beschönigt wird aber nichts.

Es gebe Regeln, erklärt Betreuer Jörg Heckmann: „Wenn das dauerhaft immer wieder vorkommt, brauchen sie eine Suchtberatung.“ Oder es stehe die Verlegung in eine spezielle Einrichtung an, so die Leiterin: „Denn wir haben hier eine ganz andere Ausrichtung.“ Seit fünf Jahren ist sie im Amt und hat eine Konzeption ausgearbeitet, die auf dem Prinzip des Verstehens beruht: „Es geht nicht um Schuld, sondern um Bedarfslagen und letztlich um Verantwortung.“

Manche kommen freiwillig wie Celina, die die Einrichtung besuchte und bleiben wollte. Für sie geht es bergauf: Sie machte ihren Abschluss an der Werkrealschule Unterer Neckar und bereitet sich aufs Abi vor. Andere Bewohner werden in Obhut genommen, sagt Oertelt. Dann kommt ein Anruf des Jugendamts, und ein Neuzugang wird angemeldet. Gerade im Winter seien es mehr als sonst: „Letzte Woche allein vier.“ Manche sind verstört und haben Schlimmes erlebt: Weihnachten ist die Zeit der Konflikte. Daneben gebe es Kinder mit selbstverletzendem Verhalten, ergänzt Julia Laumann vom pädagogischen Fachdienst. Auch Dorothea hatte einen schwierigen Start, besucht aber nun die Schule und blickt nach vorn. Für Anna ist die Wohngruppe das neue Zuhause, sie ist seit März hier und hat enge Bindungen geknüpft.

Eine Jugendgemeinderätin

Sie alle haben Hoffnung auf eine gute Zukunft, sagen die Mädchen. Vor allem Alexandras Werdegang ist erstaunlich: Sie kam ohne Deutschkenntnisse aus Rumänien. Heute spricht sie es perfekt; freimütig gesteht sie Fehler ein, doch glückte ihr ein Neuanfang. Die Zehntklässlerin machte Praktika, will Kinder- und Jugend-Heimerzieherin werden.

In Ladenburg kennt man sie aber aus einem anderen Zusammenhang: Seit der letzten Wahl ist die 16-Jährige nämlich Vorsitzende des Jugendgemeinderats. Und wenn sie über die Ziele des Gremiums spricht, wirkt sie schon sehr reif – und sehr zufrieden, selbst Verantwortung übernehmen zu können.

