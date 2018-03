„Sie haben Großartiges geschaffen“

Anzeige

Das Buch, so der Landrat, sei in harmonischer Zusammenarbeit der christlichen Kirchen entstanden. Besonders hob er die Qualität der Fotos von Dorothea Burkhardt hervor: „Sie zeigen Details, die man als Kirchenbesucher wegen der Entfernung oft nicht so genau sieht.“ Und er dankte den Herausgebern Dr. Jörg Kreutz und Berno Müller vom Kreisarchiv für den langen Atem, der für das Projekt nötig gewesen sei.

Nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung wertete Dr. Zollitsch die beiden großen christlichen Konfessionen. Als Symbol dafür nannte er zwei Altäre, die um die Mitte des 16. Jahrhunderts entstanden sind: den Meßkircher Altar mit seiner bunten katholischen Bilderwelt und den Gothaer Flügelaltar, der sich durch protestantische Nüchternheit auszeichne. „Beide Altäre ergänzen sich.“ Er betonte, dass evangelische und katholische Kirchen gemeinsam die Silhouetten der Städte und Dörfer prägen. „Sie haben etwas Großartiges geschaffen“, dankte der emeritierte Erzbischof den Autoren.

Nach dem Umzug in die Gallus-Kirche herrschte erst einmal Verwirrung: Die Lautsprecheranlage funktioniert nicht richtig. Die Reden von Pfarrer Ronny Baier und von Landesbischof i. R. Dr. Ulrich Fischer waren kaum zu verstehen. Erst während der Ansprache von Prof. Hans Gercke gelang es, den Fehler zu beheben, für den eine defekte Sicherung verantwortlich war.

Kirche kein normaler Ort

Auf Nachfrage des „MM“ fasste Pfarrer Baier seine Rede zusammen. Generationen hätten in den alten Kirchen ihre Spuren hinterlassen. Ein Gotteshaus bestehe aber nicht nur aus irgendwelchen Materialien, sondern hier werde die Beziehung zu Gott hergestellt. Auch Dr. Fischer betonte, dass die Kirche kein normaler Ort sei, sondern ein „durchbeteter Raum“ mit einer Atmosphäre des Himmlischen. Doch sie habe auch Türen, sei also nicht von der Welt abgeschottet.

In seinem „Kunsthistorischen Kurzvortrag“ ging Prof. Hans Gercke auf die beiden großen Ladenburger Kirchen ein. Ein Beispiel: Während St. Gallus bunte Fenster aufweise, wären die der evangelischen Kirche fast weiß. Doch durch beide falle das Licht von Jesus Christus.

Dann überreichte Landrat Dallinger Bücher an Bischof und Erzbischof, an die beiden Herausgeber und die Fotografin. Vor der Veranstaltung in den beiden Kirchen hatten sich Erzbischof em. Zollitsch und Bischof i. R. Dr. Fischer in das Goldene Buch der Stadt eingetragen (wir berichten noch).

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 01.03.2018