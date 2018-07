Sieger der Premiere von 1995 mit Enkel am Start

Anzeige

Vor 23 Jahren fand das 1. Jedermann-Turnier des Ladenburger Minigolfclubs statt. Damals gewannen die örtlichen Sportkegler von der „Neckarperle“ den Pokal. Bei der 24. Auflage stand mit dem Ladenburger Manfred Romahn auch ein Mitglied des 1995 siegreichen „Fun-Teams“ auf dem Platz an der Neckarwiese. „Weil man dabei Spaß hat“, erklärt Enkelsohn Max Fabian auf Nachfrage. Der siebenjährige Dalberg-Grundschüler trat mit seinem Opa als „Die 75er“ an und wurde in der Einzelwertung Bester vor drei gleichaltrigen Teilnehmern.

„Wir liefern uns ein erbittertes Familienduell“, sagte augenzwinkernd Max´ Mutter Bianca Fabian, also Romahns Tochter, die mit ihrem Mann Frank („BuF’s“) mitmachte. Sie mussten sich aber Großvater und Enkel knapp beugen. Das nötige Gefühl für Kugeln und Bahnen brachte Max als Dritter der Badischen Mannschaftsmeisterschaften vom Kegeln bei TV 1880 Käfertal mit. Bei Galina Bernikova und Werner Philipp aus Dossenheim war es die regelmäßige Übung: „Wir spielen jede Woche zweimal Minigolf, weil wir die Atmosphäre unter den vielen schattenspenden Bäumen schätzen und die Bahnen einwandfrei in Schuss sind“, erklärte der Mann vom „Team Mallorca“, das mit Gerhard Zimmek am Ende einen respektablen 13. Platz belegte. Und noch etwas zeichnet das Turnier aus: „Die Platzpächterin Karin Schmitutz ist sehr nett“, so Philipp.

Insgesamt waren 24 Zweier- oder Dreier-Teams am Start, 20 kamen zur Wertung. „Die Resonanz ist super“, zeigte sich Turnierleiterin Verena Rude begeistert. „Hammer, wie toll das angenommen wird: Ich liebe meine Kunden“, kann sich auch Karin Schmitutz nach 14 Jahren als Pächterin immer noch von Herzen freuen. „Das Wetter ist perfekt, vielleicht fast zu heiß, aber die meisten Bahnen liegen ja im Schatten“, erklärte der langjährige Vorsitzende Dirk Reichle in Vertretung des verreisten MGC-Chefs Frank Weygold. Es herrsche „tolle Stimmung“. Genau das war ja einst die Idee: „Das Jedermann-Turnier sollte Spaß für alle am Minigolf vermitteln, und das funktioniert“, freut sich Reichle. Aktive des Vereins stünden wie immer als Team-Coachs zur Verfügung: „Es ist immer toll, wenn man mit Tipps zu erfolgreichen Schlägen verhelfen kann“, weiß Reichle. Zu den von Gelegenheitsspielern und Anfängern als schwierig empfundenen Bahnen zählten „Netz“, „Niere“ und „Mittelhügel“.