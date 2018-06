Siegerin Sarah reckt zufrieden beide Daumen

Anzeige

Mit „Friedrich und Bo“ haben an der Astrid-Lindgren-Schule (ALS) in Ladenburg zwei „Erfinder“ begeistert. Viertklässlerin Sarah Schrepp, die in Edingen wohnt, hatte die Erlebnisshow mit den beiden „Erfindern“ als Siegerin beim Oster-Malwettbewerb dieser „MM“-Ausgabe gewonnen (wir berichteten). Ihr Preis kam bei insgesamt 57 Schülern aus den beiden dritten Klassen und der Vierten von Sarah hervorragend an. „Das war mal eine Bereicherung“, freut sich auch Schulleiter Andreas Zuschlag am Ende der 50-minütigen Aufführung in der Sporthalle.

„Alles hat mir sehr gut gefallen“, sagt Sarah zufrieden strahlend inmitten ihrer Freundinnen, die alle zustimmend nicken. „Sind Sie Friedrich oder Bo?“ Das fragt kurz vor Beginn ein Mädchen den am Eingang der Halle wartenden Reporter. Einige Kinder wissen also schon etwas über den bevorstehenden Auftritt der beiden Schauspieler aus Heidelberg, die in Wirklichkeit Daniela Wöhler („Bo Celsius“) und Matthias Rott („Friedrich Fahrenheit“) heißen.

Erzählen und Zuhören

Die Künstler haben im Auftrag des Weinheimer Beltz-Verlags eine ganz besondere Maschine gebaut und mitgebracht. Im Gespräch vor der Show verraten sie, dass es um das Erzählen sowie das Zuhören geht, und darum ihre „Anti-Langeweile-Maschine“ zum Leuchten zu bringen. Ob das gelingt? Kurz darauf sitzen alle auf Bänken und Turnmatten in der Halle. Auch Rektor Zuschlag und die Lehrerinnen wirken gespannt. Bo und Friedrich erklären, dass es sie per „Zufallsgenerator“ nach Ladenburg verschlagen hat. Anfangs ist ihre Maschine noch geheimnisvoll verhüllt. Alle dürfen raten, was sich unter dem Tuch verbirgt. Die Vorschläge lauten unter anderem Zeitmaschine, Tresor und Wunsch-Maschine. Um die Wahrheit herauszufinden heißt es Schutzbrillen auf. Einmal am Hebel drehen - und: Nichts geschieht. „Ist das peinlich“, schämt sich Friedrich schon. Doch plötzlich spricht der klobige Kasten mit den Knöpfen: „Füttert mich“, sagt er auch zur sichtlichen Überraschung seiner Erbauer. Wieder sind die Schüler gefragt. Aber weder nach Brot noch Schülern oder Lehrern, so einige übermütige Vorschläge, verlangt die Maschine. Diese kann nämlich auch hören, wie sich nach und nach und mit zunehmender Begeisterung der Mitwirkenden herausstellt. Die Maschine reagiert auf Buchstaben und Worte, indem sie anfangs noch zaghaft blinkt.