Siegfried Uhr zum Ehrenmitglied ernannt

Zu Beginn der Jahreshauptversammlung des Obst-und Gartenbauvereins (OGV) im Würzburger Hof begrüßte Vorsitzende Irene Grohe-Müller die vielen Teilnehmer: Kein Stuhl war mehr frei. Ihr Gruß galt auch Sven Stein vom Bezirksverband Weinheim.

Grohe-Müller erzählte in ihrem Jahresbericht von dem bemerkenswerten Schulgarten der Erich-Kästner-Schule. Der OGV schnitt gleich im Januar, unter der Anleitung von Markus Wolf, die Bäume und Sträucher zurück. Die Schüler der Garten- AG mit Lehrerin Reiß benützten ihr eigenes Werkzeug und halfen fleißig mit. Die Ernte des Gartens wird in der schuleigenen Küche verwertet.

Beim Sommertagzug im März fuhr wieder ein sehr schön bepflanzter Frühlingswagen des OGV durch Ladenburg. Der besondere Dank der Vorsitzenden ging an die Familie Schuhmann und Thomas Ross. Am 24. März war Hanspeter Schuhmann schon wieder im Einsatz: Er erklärte den Schnitt an Pfirsichbäumen auf dem Obsthof Schuhmann. Im August gab es den Sommerschnitt bei Siegfried Uhr und Anfang Dezember den Winterschnitt bei Anni Engel. Obstbaumeister Peter Burger leitete die Kurse.

Am 24. Juni hatte der OGV ein besonderes Highlight: „Tag der offenen Gartentür“ bei Ursel Geßler. Mehrere hundert Besucher bestaunten das Paradies im Aufeld. Grohe-Müller dankte den Helfern, ohne die dieser Tag nicht zu meistern gewesen wäre. Die Astrid-Lindgren- Schule lud am 30. November zum Adventskaffee ein. Der OGV nahm dies zum Anlass, einen Apfelbaum zu pflanzen, gespendet von der Baumschule Jäger. Die Schüler schaufelten und wässerten fleißig mit.

Inge Pöhlmann-Berg bestätigte man einen einwandfreien Kassenbericht, und die Vorstandschaft wurde auf Antrag von Birgit Uhr-Blessing einstimmig entlastet. Bei der Wahl zum 2. Vorsitzenden erklärte Grohe-Müller, dass Markus Wolf und Jürgen Behr sich dieses Amt teilen möchten. Dieses wurde von den Mitgliedern einstimmig bestätigt.

Besprochen wurde auch noch die Jahreslehrfahrt am Samstag, 15. Juni, zur Bundesgartenschau Heilbronn. Bis zum 10. Mai werden Anmeldungen entgegengenommen (06203/143 26). Da der OGV finanziell sehr gut da steht, denkt die Vorstandschaft daran, Schulen und Kindergärten mit Spenden zu unterstützen. Nach dieser Mitteilung beendete Irene Grohe-Müller die Versammlung, bedankte sich bei ihrem Team und verteilte die Begonien, die Hanspeter Schuhmann besorgt hatte. red

