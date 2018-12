Silvesterlauf der Drachenbootler

Am Montag, 31. Dezember, fällt um 11 Uhr der Startschuss zum traditionellen Silvesterlauf, der von der Drachenbootabteilung des FV 03 organisiert wird. Treffpunkt ist an der Bootshalle am Römerstadion. Die Strecke führt über fünf Runden, insgesamt sechs Kilometer rund ums Bootshaus und den Kandelbach. Wer möchte, kann aber auch nur drei Runden laufen. Zu diesem Volkslauf ist jeder eingeladen,ob Jung oder Alt, mit Kind und Kegel, Hund und Kinderwagen. Wer es etwas gemächlicher mag, kann sich auch der Walking Gruppe anschließen. Für heiße Getränke und Musik zum Aufwärmen ist im Anschluss gesorgt. Die Veranstalter bitten darum, eigene Becher für Glühwein und Tee mitzubringen. Eine Startgebühr wird nicht erhoben, eine Anmeldung ist auch nicht erforderlich. red

Info: www.drachenboot-ladenburg.de

