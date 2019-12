Silvesterlauf feiert zehnten Geburtstag

Der 2009 aus einer Familientradition hervorgegangene Silvesterlauf in Ladenburg feiert zehnten Geburtstag und startet am Dienstag, 31. Dezember, um 11 Uhr. Unter der Regie der Drachenbootabteilung des Fußball-Vereins (FV) 03 sind Hobbyläufer aus der ganzen Region eingeladen, das alte Jahr sportlich, aber entspannt ausklingen zu lassen. Treffpunkt ist die Bootshalle am Römerstadion.

Die sechs Kilometer lange Strecke führt über fünf Runden durch die Umgebung. „Wer möchte, kann auch nur drei Runden laufen“, teilen die Organisatoren mit. Zu diesem Volkslauf sei jeder eingeladen, ob Jung oder Alt, mit Kind und Kegel, Hund und Kinderwagen. Auch eine Walking-Gruppe gehe an den Start. Für diese ungezwungenen Veranstaltung ohne Startgebühr ist auch keine Anmeldung erforderlich.

Im Anschluss gibt es heiße Getränke und Musik zum Aufwärmen. Die Organisatoren bitten jedoch zur Abfallvermeidung, eigene Tassen für Glühwein und Tee mitzubringen. pj

