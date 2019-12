Silvestermüll zu Hause entsorgen

Rund um Fachwerkhäuser ist Feuerwerk verboten. © Schwetasch

Jedes Jahr das gleiche Bild: Nach der Silvesterknallerei sehen viele Straßen und öffentliche Plätze wie verwüstet aus. Deshalb weist die Ladenburger Stadtverwaltung darauf hin: „Die durch das Abbrennen von Feuerwerken entstehenden Abfälle sind von den Verursachern auch wieder privat zu entsorgen.“ Die öffentlichen Mülleimer seien für diese Zwecke weder vorgesehen noch geeignet.

Obwohl die meisten Deutschen Feuerwerk optisch weiterhin schön finden, spricht sich laut einer neuen Umfrage die Mehrheit aus Gründen des Umwelt-, Klima- und Tierschutzes sowie der Sicherheit für ein Böllerverbot aus, wie die „Tagesschau“ kürzlich berichtete. Ob sich, auch im Zuge der Klimadebatte, tatsächlich ein Umdenken durchsetzt, bleibt abzuwarten. Vor dem Hintergrund, dass vor allem an Silvester beim Abbrennen von Feuerwerken immer wieder schlimme Unfälle passieren, teilt das Rathaus vorsorglich mit: „Das Zünden von Feuerwerks- und Knallkörpern der Kategorie 2, wie beispielsweise Batterien und Raketen mit Blitzknallsatz, ist volljährigen Personen ausschließlich am 31. Dezember und am 1. Januar ohne besondere Erlaubnis gestattet.“ Personen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr sei der Erwerb sowie die Aufbewahrung und das Abbrennen ohne Ausnahme verboten.

Vor Fachwerk verboten

Weil Feuerwerkskörper auch schnell Brände entfachen können, ist das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände der Kategorie 2 in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Altersheimen und besonders brandempfindlichen Gebäuden und Anlagen wie zum Beispiel Fachwerkhäusern verboten. Das betrifft weite teile der Altstadt. Sollte es trotz aller Vorsicht zu einem Feuer kommen, sei umgehend die Feuerwehr unter der Notfallnummer 112 zu alarmieren. pj

