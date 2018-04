Anzeige

Neben den drei Ortsoberhäuptern gehen auch vier Beamte von der Ladenburger Polizei auf die Strecke, darunter Revierleiter Peter Oechsler. Dessen Stellvertreter Bernd Schmidt zog nach einem Fünf-Kilometerlauf Bilanz: „Zwei Kollegen blieben über die zehn Kilometer unter 50 Minuten.“ Doch der „schnellste Behördenleiter“ sei an diesem Tag Bürgermeister Michler gewesen.

Über 1400 Meter siegen Noah Zeiger und Clara Hofmann. Stark vertreten: das „Carl-Benz-Gymnasium Running-Team“ mit Jakob Reichert als Schnellstem. Über 2500 Meter – mit 23 Merian-Realschülern am Start – haben zwei Talente der MTG Mannheim die Nase vorn: Taieb Sassi (14) will als Süddeutscher Vize-Meister über 800 Meter dieses Jahr den Titel holen. Die zwölfjährige Siegerin Fiona Schuck aus Ilvesheim wird wie Sassi von Frank Heuser trainiert. Sie findet ihren ersten Lauf der Saison „anstrengend“. Das geht Roger Banacki im Hauptlauf ebenso, der für den Halbmarathon am 22. April in Wien trainiert. „Dort studiert meine Tochter“, erklärt der Ladenburger Schachklub-Chef.

Frau des Tages ist Kerstin Mergl, die ihren eigenen Lauf abbricht, um mit Zuschauern einer jugendlichen Teilnehmerin zu helfen, die auf der Strecke umgekippt war. „Dem Mädchen geht es wieder gut. Es hat so lange gedauert, bis wir da waren, weil wir eine falsche Zielangabe bekommen hatten“, erklärt Peter Stock von den Maltesern. Organisator Günter Bläß, ansonsten hochzufrieden, will die Strecke 2019 besser absichern.

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.04.2018