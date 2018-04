Smaragd-Collier für 35 000 Euro

Anzeige

Das teuerste Stück der Auktion ist ein Smaragd-Collier aus den 1920er oder 1930er Jahren und wurde vermutlich in Paris gefertigt. Am 13. April kommt es bei der Lopodunum Schmuckauktion im Auktionshaus Seidel unter den Hammer. Mindestens 35 000 Euro soll es bringen. Außerdem gibt es 47 weitere Objekte. Sie alle sind nach dem Motto „beeindruckend, edel, sammelwürdig oder in ihrer Art besonders reizvoll“ ausgesucht, wie der Auktionator mitteilt. Dabei geht es nicht nur um besonders teure Stücke. Der niedrigste Mindestpreis liegt bei 45 Euro. Der Katalog ist online auf der Homepage (www.lopodunum-schmuckauktion.de) einzusehen und kann als Printversion bestellt oder im Ladengeschäft der Goldschmiede Ladenburg erworben werden. Fragen werden unter Telefon 06203/961 81 30 beantwortet. red

