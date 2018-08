So viele wie lange nicht

Als 100 000. Badegast wurde Silvana Utech (l.) von Bürgermeister Schmutz (M.) und Schwimm-Meister Leppert (r.) begrüßt. © Jaschke

Aus gesundheitlichen Gründen geht Silvana Utech regelmäßig im Ladenburger Freibad schwimmen. Was für eine Überraschung, als sie gestern unversehens von Bürgermeister Stefan Schmutz persönlich begrüßt wurde: Sie sei nämlich die 100 000. Besucherin der städtischen Freizeitanlage. Dafür gab’s ein Badetuch mit Römerstadtwappen sowie eine Jahreskarte für die Saison 2019.

„Eine Schwimmkappe könnte ich gebrauchen, wenn’s schon keine 100 000 Euro gibt“, reagierte die Ilvesheimerin in Begleitung ihrer Tochter Vanessa Pinto und deren Freundin Catrin Lezmi augenzwinkernd schlagfertig. „Die Kappe kriegen Sie von mir“, entgegnete ebenso strahlend Jörg Leppert. Der Fachangestellte für Bäderbetriebe stand auch stellvertretend für seine Kollegen Senol Genc, Bernd Bühler, Joschka Meißner, Michael Reinhard und Ben Chamak sowie die Kassendamen Ilona Mayer, Edeltraud Storch und Regina Moos.

Dank ans Personal

„Sie haben die meiste Arbeit, wenn so viele Besucher hier sind wie seit dem Rekordsommer 2003 nicht mehr“, würdigte Schmutz den Einsatz des städtischen Personals. Er unterstrich auch die Kooperation mit Ilvesheim. Dass das dortige Freibad schließen musste, bedauert Silvana Utech. Obwohl Ladenburg wunderbar sei, hoffe sie, dass bald eine örtliche Lösung gefunden werde. Schmutz rechnet damit, dass diese Zusammenarbeit „noch mindestens zwei Jahre“ fortbesteht.

Auch dank des Wetters geht er bis zum Saisonende am Freitagabend, 7. September, von 20 bis 25 Prozent mehr Einnahmen aus, als man kalkuliert habe, nämlich 200 000 Euro. Zwar verbleibe dennoch ein Zuschuss in Höhe von rund 400 000 Euro, doch sei dies „gut investiertes Geld in eine Einrichtung, die gut angenommen wird“. Schmutz zeigte sich offen für „mehr interkommunale Zusammenarbeit im Freizeitbereich, auch mit weiteren Nachbargemeinden“. Er habe dies im Kollegenkreis bereits thematisiert. pj

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.08.2018