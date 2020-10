Sogar Katholiken spenden für das Standbild des Reformators

Friedrich Ludwig Joseph spendet zwei Gulden. Für ihn ist das Ehrensache. Immerhin ist er Pfarrer der Evangelischen Stadtgemeinde in Ladenburg; in seine Amtszeit fällt die Planung zum Bau der neuen Stadtkirche 1876-78. Doch er steht auch an der Spitze der Spender aus der Römerstadt, die 1858 ihr Scherflein dazu beitragen, um auf der anderen Rheinseite das Denkmal für Martin Luther in Worms zu finanzieren.

Die wohl eindrucksvollste Erinnerung an die Reformation, deren Beginn überzeugte Protestanten an diesem 31. Oktober traditionell feiern – sie wird nämlich auch mit Geldern aus Ladenburg finanziert. Das „Ladenburger Jahrbuch 2020“, herausgegeben vom Heimatbund in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv, widmet diesem bislang kaum bekannten historischen Vorgang zwei hochinteressante Beiträge von Wilhelm Kreutz und Ulrich Erhardt.

In nahezu jeder Stadt präsent

In nahezu jeder größeren Stadt steht heute ein Luther-Denkmal, zumeist erbaut zwischen 1817 und 1917, nicht zufällig zum 300. und 400. Jahrestag der Reformation. Ohnehin liebt man in jener Zeit Personen-Monumente, wie etwa auch die zahlreichen Denkmäler für Reichskanzler Otto von Bismarck zeigen. „Eine Epoche, die als Jahrhundert der Denkmalssucht in die Annalen einging“, wie Wilhelm Kreutz in seinem Jahrbuch-Beitrag zu Recht formuliert.

Das erste und wichtigste Luther-Denkmal steht naturgemäß in Wittenberg, an dessen Schlosskirche der damalige Mönch am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen gehämmert haben soll. Doch auf „Platz 2“ rangiert jenes in Worms, und das nicht ohne Grund: Auf dem hiesigen Reichstag wird Luther am 17. April 1521 gezwungen, seine Thesen zu widerrufen. Er weigert sich, auch wenn der Satz „Hier stehe ich, ich kann nicht anders“ so wohl nie fällt.

1856 konstituiert sich in der Nibelungenstadt denn auch ein Denkmalbauverein. Er sendet einen Spendenaufruf in die Welt, dem Lutheraner in ganz Europa sowie sogar in Nord- und Südamerika Folge leisten. Und eben auch in Ladenburg.

Engagierter Geistlicher

In der Römerstadt findet sich ein Unterstützerkreis zusammen. Immerhin leben hier damals mehr als 1000 Bürger evangelischen Glaubens. Erst 1821 finden sich Lutheraner und Reformierte, die beiden großen Richtungen des Protestantismus, in Baden zur Vereinigten Evangelischen Landeskirche zusammen. Die meisten Evangelischen in Ladenburg sind Lutheraner beziehungsweise deren Nachfahren. Angeführt wird die Spenderliste, wie es seinem Amte gebührt, vom erwähnten evangelischen Pfarrer Friedrich Joseph. Zu diesem Zeitpunkt ist der knapp 50-jährige Geistliche seit sechs Jahren evangelischer Stadtpfarrer. 1850 wird er aus Sandhausen in die Römerstadt versetzt, nachdem er in Leimen in sein Amt als Pfarrer eingeführt worden ist.

Natürlich geht der evangelische Geistliche mit gutem Beispiel voran. Die Spendenliste, die bis heute erhalten und im Jahrbuch abgedruckt ist, vermerkt ihn an erster Stelle – mit einem Beitrag von zwei Gulden.

„Sonne“-Wirt zeigt sich freigiebig

Auf den weiteren Plätzen finden sich mit jeweils einem gespendeten Gulden der Wein- und Holzhändler Carl Sommer, Wirt des Gasthauses „Zur Sonne“ und Gemeinderat, der Seifenhändler Immanuel Sommer, aber auch der Hopfen-, Eisen-, Wein- und Spezereiwarenhändler Georg Scola – und das, obwohl er katholischen Glaubens ist. Doch seine zweite Ehefrau ist Protestantin. Eine ähnliche Konstellation ergibt sich auch bei einem anderen Ehepaar. Oberamtmann Fidel Kuen ist katholisch, seine Frau Christine Auguste evangelisch – und nun die einzige Frau in der Spenderliste. „Vielleicht wollte ihr katholischer Ehemann als Amtsperson nicht als Spender genannt werden“, vermutet Jahrbuch-Autor Ulrich Erhardt.

Bei Abschluss der Sammlung am 25. Mai 1858 sind in Ladenburg 13 Gulden zusammengekommen. Dazu muss man wissen, was ein Gulden damals wert ist. Ulrich Erhardt macht dies in seinem Beitrag recht plastisch klar: Die wöchentlichen Lebenshaltungskosten eines Fünf-Personen-Haushalts betragen in dieser Zeit um die sechs Gulden. Oder anders herum: Ein Gulden hat damals die Kaufkraft von 18 Euro.

Weltgrößtes Monument zum Thema

Insofern scheinen 13 Gulden nicht viel. Allerdings befinden sich Landwirte und Händler damals nach einer Schlechtwetterphase mit ausgedehnten Hagelschäden in ökonomischen Schwierigkeiten. Und zudem handelt es sich um einen Spendenzweck fernab der eigenen Stadtgrenzen.

1859 legt Ernst Rietschel seinen Entwurf für das Denkmal in Worms vor. Die Statue bildet den Mittelpunkt einer Anlage, an deren vier Ecken Standbilder der die Reformation unterstützenden Herrscher, Kurfürst Friedrich der Weise von Sachsen und Landgraf Philipp der Großmütige von Hessen, sowie der bekanntesten Mitstreiter Luthers, Philipp Melanchton und Johannes Reuchlin, stehen. Weitere Figuren machen es zum weltweit größten Reformationsdenkmal, das am 25. Juni 1868 feierlich enthüllt wird.

Noch heute zieht es Besucher aus aller Welt an – ideal für einen Wochenend-Spaziergang auch in Corona-Zeiten.

