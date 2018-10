Solarstrom: Beteiligung möglich

Die Heidelberger Energiegenossenschaft (HEG) präsentiert am Dienstag, 23. Oktober, um 19 Uhr im Sitzungszimmer des Ladenburger Rathauses (Erstes Obergeschoss) öffentlich ihre Projekte und erläutert Möglichkeiten einer finanziellen Beteiligung. Im Sommer hat die HEG in Kooperation mit der Stadt Ladenburg eine Photovoltaikanlage (PVA) auf dem Dach der Maschinenhalle des städtischen Bauhofs errichtet. Bereits 2012 entstand in Zusammenarbeit mit der Stadt Ladenburg eine PVA auf dem Dach der Merian-Realschule. Inzwischen betreibt die HEG 20 Bürgersolaranlagen und versorgt Haushalte sowie Unternehmen mit Strom daraus. pj

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.10.2018