Solisten wollen glänzen

Am morgigen Samstag, 22. September, hält der Herbst zumindest musikalisch Einzug in Ladenburg: Um 19 Uhr ist das Schriesheimer Kammerorchester zu Gast in der evangelischen Stadtkirche. Passend zur Jahreszeit beginnt das Programm zugunsten der Fresken in der Sebastianskapelle mit dem „Herbst“ von Antonio Vivaldi, um dann mit Mozarts „Konzert für Waldhorn“ ein weiteres stimmungsvolles Highlight zu erfahren: Die Hornistin Laurance Mahady vom SWR-Rundfunkorchester ist hier die Solistin.

Mahady, die auch dem Kurpfälzischen Kammerorchester angehört, studierte in den USA und sammelte bereits Musical-Erfahrungen auf Tourneen in der ganzen Welt. Für Gänsehaut soll ebenso das berühmte Violinsolo „Meditation“ von Jules Massenet im Programm sorgen. Eine besondere Biografie weist der Komponist, Geiger und Oberst Chevalier de Saint-George auf: Der Sohn eines Plantagenbesitzers und einer Sklavin begeisterte zusammen mit Mozart in Paris Königin Marie Antoinette. Seine „Sinfonie concertante“ ist für Orchester und zwei Solisten geschrieben. Diesen Part übernehmen der in Prag geborene Mirek Jahoda und Isabela Wiza-Kochmann (Kurpfälzisches Kammerorchester). Dirigent ist Christian Weidt, der Leiter des Jugendorchesters der Mozart-Gesellschaft Wiesbaden. Der Eintritt ist frei. Um Spenden für die Restaurierung der Fresken in der Ladenburger Sebastianskapelle wird gebeten. pj

