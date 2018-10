Sommer, Winter und „Wischiwaschi“

Beim Betreten der Ausstellung im Ladenburger Domhof fällt sofort ein dreiteiliges Kunstwerk ins Auge: Das Triptychon „Was kostet die Welt“ des Weinheimer Künstlers Ake Fischer zeigt die digital bearbeiteten Fotografien einer Plantage mit Ölpalmen. Zwar sind bunte Papageien zu erkennen, doch über die Motive gelegte Zahlenkolonnen behindern den Durchblick. Das Werk entfaltet ungeheure Tiefenwirkung und entwickelt einen beinahe magischen Sog auf den Betrachter. „Geld überlagert doch alles“, hilft der Künstler beim Interpretieren dieses auch noch hochaktuellen Werks.

Fischer ist freiberuflicher Grafiker und gehört von Anfang an zu einem guten Dutzend Künstlern der Region, die sich vor zehn Jahren anlässlich der „lokalen Agenda 21“ zur Gruppe „Seckenheim kreativ“ zusammengeschlossen haben. „Kunst macht 90 Prozent meines Lebens aus“, sagt Fischer. Auch der Klimaschutz bewegt ihn, wie seine in Falttechnik angefertigten „Jahreszeiten“ zeigen: Je nach Blickwinkel sieht man Sommer, Winter „oder Wischiwaschi“, wie Fischer den Ausfall von Frühling und Herbst bezeichnet.

Die Dürre künstlerisch umgesetzt

Der „Klimawandel“, so ein aktueller Bildtitel von 2018, beschäftigt auch Dorle Wittner aus Ladenburg. „Der Sommer, der so lang und trocken war und immer noch anhält“, inspirierte sie zu der ansprechenden Darstellung eines dürregeplagten Baums in Mischtechnik mit echten Blättern aus dem eigenen Garten.

„Wenn mich ein Thema umtreibt, wird es künstlerisch umgesetzt“, zeigt sich die erfahrene und in ihren Ausdrucksformen vielseitige Künstlerin pragmatisch. Das Malen bedeutet Wittner ebenso wie die Reisen in die geliebte Bretagne „Entspannung und Wegkommen vom Alltag“.

Auch Straßenkunst liegt ihr: So hat Wittner zahlreiche Stromkästen in Ladenburg künstlerisch bearbeitet - mit Genehmigung, versteht sich. Als Kunstfreundin und Mitorganisatorin der „InselART“ führte die Ilvesheimerin Dagmar Klopsch-Güntner in die Ausstellung ein. Sie ließ die Künstler in Kurzinterviews zu Wort kommen und las immer wieder passende Gedichte vor.

Dass die Stadt Ladenburg getreu der Devise „Kunst, Kultur und Genuss“ stets gerne Gelegenheiten schaffe, Kunst zu präsentieren, betonte Bürgermeister Stefan Schmutz. Für den „wundervollen musikalischen Auftakt“ dankte er einem weiteren Ladenburger Maler, der aber nicht zu dieser Gruppe zählt: Rudolf Klee trug zur Auflockerung eine selbstkomponierte „spätromantische Improvisation“ sowie Jazzstücke auf dem E-Piano vor.

Die ausstellenden Künstler von „Seckenheim kreativ“ sind Annette Bernhard, Uta Berning-Nuber, Ake Fischer, Irena Glowacz, Günter Scheurich, Bernd Seiler, Ellen Stocker, Dorle Wittner, Astrid Zapf-Freudenberg und Cornelius Zapf. Ihre Werke sind noch einmal am kommenden Wochenende, 27. und 28. Oktober, von 11 bis 18 Uhr im Domhof-Foyer in der Hauptstraße 9 zu sehen. Der Eintritt ist frei. pj

© Mannheimer Morgen, Montag, 22.10.2018