Sommercamp im Römerstadion

Die Abteilung Leichtathletik der Ladenburger Sport-Vereinigung (LSV) veranstaltet von Montag, 29. Juli bis zum Freitag, 2. August, ein Sommercamp im Ladenburger Römerstadion. Kinder zwischen 6 und 12 Jahren können von 9.30 Uhr bis 14 Uhr teilnehmen. Für Mitglieder kostet die Teilnahme 75 Euro, für Nichtmitglieder 90 Euro. Ein Mittagessen und Getränke sind in dem Preis inbegriffen.

Sportstudenten der Universität Heidelberg vermitteln den Kindern jede Menge Freude und Spaß an der Bewegung. Mit Hilfe von Ball- und Sandspielen, sowie Wurf -, Sprung- und Laufübungen trainieren die Kinder Motorik, Koordination und soziales Verhalten in der Gruppe. Das Sportabzeichen kann am letzten Tag erworben werden. Anmeldung sind möglich unter der Internet-adresse www.LSV1864.de kph

