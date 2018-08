Sommerfest der Brauerei

Anzeige

Das zweite „Sommer-Biergartenfest“ findet am Sonntag, 5. August, ab 11 Uhr im Innenhof der Lobdengau-Brauerei in der Gregor-Mendel-Straße 20 im Ladenburger Stadtteil Rosenhof statt. Das Weingut Rosenhof von Matthias Schmidt wirkt diesmal ebenfalls mit. So gibt es neben Pils und Weizen aus der Römerstadt auch in Ladenburg ausgebauten Wein und Secco. Eine Goldschmiedin präsentiert handgemachten Schmuck. Die Weinheimer „Bistronauten“ bereiten in ihrem Food-Truck Burger und Co. zu. Außerdem backt das Gastgeberteam um Diplom-Braumeister Kai Müller Pizzaecken. Ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. Um etwa 17 Uhr tritt wie bei der Festpremiere 2017 die Blues- und Rockband „Delta Bulls“ auf. Vorher unterhält ein Bläserensemble um Lothar Blüm die Gäste musikalisch. pj