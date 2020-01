Sondereinsatz „Show“ begeistert Publikum

Für den jüngsten Ball der Freiwilligen Feuerwehr Ladenburg haben sich Aktive etwas Besonderes ausgedacht: Vor rund 550 Besuchern führten Christina Lange, Melina Grimm, Yessica Embach und Nele Tiemann in beleuchteten Kostümen einen Tanz auf. Um den optischen Effekt zu verstärken, wurde die festlich geschmückte Lobdengauhalle für die Dauer des Auftritts komplett verdunkelt.

Diese Einlage stieß auf begeisterte Resonanz. Nach der vom Publikum eingeforderten Zugabe marschierte die „Sondereinsatzgruppe Show“ ab in die Bar und eröffnete damit den Ansturm auf Cocktails und Co. Freilich stand aber gepflegter Paartanz im Vordergrund dieses ebenso traditionellen wie beliebten Abends zugunsten der Vereinskasse der ehrenamtlichen Brandschützer. Dazu spielte erneut die Musikkapelle The Holidays auf.

„Der Ball ist wieder sehr gut verlaufen“, zog Pressewart David Walcher zufrieden Bilanz. Dabei hatte ein Teil des Teams zu Beginn des Tanzabends einen Löscheinsatz in der Tiefgarage unter dem Rathaus zu absolvieren. Dort war nämlich mutwillig ein Stapel Zeitungen angezündet worden, was zu starkem Rauch, aber glücklicherweise zu keinem größeren Schaden geführt hatte. „Die Feuerwehr ist auch während des Balls einsatzbereit“, kommentierte Walcher den Zwischenfall.

Erfreut zeigte sich der Sprecher dagegen über den Besuch des hiesigen Bundestagsabgeordneten Lothar Binding sowie der Landespolitiker Julia Philippi und Gerhard Kleinböck. Außerdem hätten Bürgermeister Stefan Schmutz, Stadträte und eine größeren Abordnung von Mitgliedern des Jugendgemeinderats den Veranstaltern die Ehre erwiesen.

Neben Feuerwehren aus dem gesamten Unterkreis Ladenburg sowie ferner aus Viernheim, Laudenbach und Wallstadt seien Vertreter von Polizei, THW, DLRG und Johannitern begrüßt worden. Mitglieder des Gesangvereins Liederkranz nahmen mit einer Geburtstagsgesellschaft am Ball teil. Auch diese Idee sei bei den Gastgebern gut angekommen. pj

