Am Ende der zweitägigen Etatberatungen fiel es FDP-Einzelstadtrat Wolfgang Luppe auf: „Vor wenigen Jahren bestanden die Haushaltsberatungen noch aus vielen Streichungen, jetzt gibt es viele Aufstockungen.“ Luppes Fazit: „Der Klimawandel ist beachtlich.“ Der neue Stadtkämmerer Daniel Müller sieht dafür die Konjunktur als auschlaggebend an. „Wir haben eine günstige Situation, die vor zwei, drei Jahren nicht absehbar war, doch jetzt müssen wir uns der Dynamik einer Stadt im Wachstum stellen“, erklärte Bürgermeister Stefan Schmutz.

„Es ist eine spannende Zeit, die wir gestalten können“, bekräftigte er. Zur Erinnerung: 2016 war Reckitt Benckiser als wichtiger Gewerbesteuerzahler weggebrochen. Inzwischen ist die Lage wieder so gut, das am ersten Tag der Beratungen 80.000 Euro an Mehrbelastung gegenüber dem Entwurf beschlossen wurden. Am zweiten Tag kamen 70.000 Euro hinzu. Es gab aber auch einen Sperrvermerk für weiteres Flutlicht im Römerstadion, solange der neue Hallenstandort noch nicht geklärt ist. Den Rekord hält die SPD: Allein am Mittwochabend stellten die Sozialdemokraten fünf Anträge im Gesamtumfang von 90 000 Euro. Zwei weitere zogen sie nach der Diskussion zurück.

10 000 für Stadion-Pflege

Die Mehrheit folgten dem Vorschlag von SPD-Mann Bernd Garbaczok (SPD), die Personalausgaben für die Pflege des Römerstadions um 10 000 Euro zu erhöhen. Die anderen, darunter die Ideen, ein Stadionkonzept und eine Studie zur Weststadt in Auftrag zu geben sowie eine Planungsrate für neues Pflaster im holprigen östlichen Teil der Hauptstraße einzustellen, fanden keine Mehrheit. Den Vorwurf, „zu sehr im Wahlkampfmodus“ zu sein, richtete Ratskollege Peter Hilger (Freie Wähler) im Hinblick auf die Kommunalwahlen im Mai als Zwischenruf an die SPD. Deren Sprecher Steffen Salinger entgegnete: „Bürger haben uns gesagt, wo ihnen der Schuh drückt, und wir hören auf die Bürger.“

Den mit 60 000 Euro umfangreichsten Vorschlag setzte die Grünen-Fraktion mehrheitlich durch: Die bereitstehenden Mittel für Radwege wurden auf 120 000 Euro verdoppelt.

„Bei neuralgischen Punkten im städtischen Netz, die heute schon Gefahrenpunkte für Radfahrer darstellen, besteht dringender Handlungsbedarf“, sagte Alexander Spangenberg.

Es ist der letzte Haushaltsplan in der bislang bekannten Form, der am Mittwoch, 30. Januar, um 18 Uhr im Domhofsaal beschlossen werden soll. „2020 wird nicht mehr kameral, sondern doppisch gebucht“, kündigte Stadtkämmerer Müller das System der kaufmännischen Buchführung an.

Erstmals liefen die Beratungen so ab, dass der neue Stadtkämmerer Müller anhand von Grafiken und Tortendiagrammen jeweils die finanztechnischen Positionen von neun thematisch gegliederten Einzelplänen anschaulich erläuterte. Danach verdeutlichten Schmutz und Fachleute aus dem Rathaus Ausgabenschwerpunkte oder „Highlights“ (Stadtbaumeister André Rehmsmeier). Fragen und Anträge der Räte schlossen sich an. „Das ist besser als das Abarbeiten aller Haushaltspositionen“, fand Schmutz. Auch da widersprach ihm keiner.

