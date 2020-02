Spaß, Bugwelle – und Gefahr

Schulschluss in Ladenburg am Dienstagmittag: Einige Schüler nutzen trotz Absperrung den teilweise überschwemmten Uferradweg am Neckar, um mit dem Fahrrad nach Hause zu kommen. Zwei Jungs im Alter von etwa zehn Jahren stoppen noch im Trockenen auf dem Weg kurz vor der Aussichtsplattform an der Neckarwiese – um dann mit Spaß, Schwung und Bugwelle durchs Wasser der inzwischen knöcheltief überschwemmten Wegstrecke in Richtung Neckarbrücke weiter zu radeln.

Rutschige Uferböschung

Erst nach etwa 50 Metern wird es ihnen dann doch mulmig, sie schieben ihre Fahrräder die durchweichte, rutschige Uferböschung hinauf, um ihren Nachhauseweg auf dem sicheren Neckardamm fortzusetzen. Einen Tag später, am Mittwoch, wird deutlich, in welcher Gefahr sich die beiden Buben befunden haben.

Das Hochwasser ist zurückgegangen, doch der immer noch gesperrte Uferweg ist mit Schlamm und Schlick überzogen. Verborgen unter Wasser war tags zuvor das Risiko groß, hier mit dem Rad auszurutschen. Auch die Trennung zwischen Uferweg und Flussbett ist bei Hochwasser unter der Wasseroberfläche nicht auszumachen. Ein Passant, der die Hochwasser-Situation am Neckar von der Aussichtsplattform beobachtet, kann nur den Kopf schütteln: „Kinder sind sich der Gefahr gar nicht bewusst. Auch ist die Strömung hier am Ufer nicht zu unterschätzen!“

Der Mann hat Recht. Auch die Stadt Ladenburg hat unlängst eine Warnung herausgegeben. Sie betrifft die Bereiche, die aufgrund des Hochwassers vorübergehend gesperrt wurden: Es handelt sich um die Zufahrt zur Fähre. Die Schranke, so die Stadtverwaltung, sei geschlossen, die Umleitung ausgeschildert und der Fährbetrieb eingestellt. „Sollte der Pegelstand weiter steigen, werden bei Bedarf weitere Sperrungen und Absicherungen von Seiten der Stadt Ladenburg vorgenommen“, hieß es am Dienstag. Gesperrte Bereiche dürften nicht betreten oder befahren werden, Eltern sollten spielende Kinder darauf hinweisen. Auch die Benutzung von Sportbooten in den überschwemmten Gebieten sei wegen der schwer einzuschätzenden Untiefen und Strömungsverhältnisse „hochgefährlich und daher zu unterlassen“.

Fähre bald kommunal

Die aktuellen Pegelstände des Neckars erhält Edingen-Neckarhausens Bürgermeister Simon Michler regelmäßig per Kurznachricht auf sein Mobiltelefon. „Die Lage ist nicht so dramatisch“, sagt er am Mittwoch dem „MM“. Voraussichtlich noch am Donnerstag oder Freitag könne der Betrieb der Fähre wieder aufgenommen werden. Auch wenn sie wegen des Hochwassers vorübergehend eine Pause einlegen muss, gehen in Edingen-Neckarhausen die Vorbereitungen auf den April weiter. Dann übernimmt die Kommune die traditionsreiche Schwimmbrücke nämlich in eigener Regie.

„Wir haben die Mannschaft jetzt komplett“, freut sich Michler über die neuen Mitarbeiter, die die erfahrene Fährfrau Martina Kreuzer künftig im Schichtbetrieb unterstützen. Bevor es soweit ist, muss das Schiff allerdings erst einmal auf die Werft und zum TÜV. „Am 6. April geht es flussaufwärts ins hessische Neckarsteinach“, berichtet die Stabsstellenleiterin des Bürgermeisters, Thea-Patricia Arras. Wenn die Fähre von dort zurückkehrt, soll der kommunale Betrieb beginnen. Feiern will der Bürgermeister das mit einem Fährfest, vielleicht im Anschluss an den Sommertagszug am 26. April, wie er verrät.

Der Pegelstand des Neckars hat seinen vorläufig höchsten Wert am Dienstag und in der Nacht zum Mittwoch erreicht. Die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg misst am Mittwochnachmittag auf Höhe des Wehrs 207 Zentimeter, das Tagesmittel am Vortag betrug 260 Zentimeter.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 06.02.2020