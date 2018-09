Spaß-Olympiade der THW-Jugend

Die jährliche Spaßolympiade für die Jugendgruppen der THW-Regionalstelle Rhein-Neckar findet am Samstag, 29. September, von 9.30 Uhr bis 15 Uhr auf der Neckarwiese in Ladenburg statt. Der Ortsverband lädt Interessierten dazu ein, die Jugendlichen anzufeuern und sich über das Technische Hilfswerk (THW) in der Region zu informieren.

Bei der Spaßolympiade werden an acht Stationen Teamarbeit, Geschicklichkeit, Koordination sowie das handwerkliche Geschick der Jugendlichen herausgefordert. Zehn Teams stellen sich den Prüfungen. Am Ende der Olympiade wird auch der Wanderpokal der THW-Regionalstelle dem Sieger zugesprochen. Dieser wird dann für ein Jahr bei ihm verbleiben und im kommenden Jahr verteidigt. red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.09.2018