Spende für Hochseile

Das Waldpiraten-Camp ist eine Einrichtung der Deutschen Kinderkrebsstiftung. Seit 2003 bietet es in den Ferien Freizeiten für krebskranke Kinder und Jugendliche sowie Geschwister an. Das Camp gilt als wichtiger Baustein in der Krankheitsbewältigung. Das Programm ist speziell auf die Bedürfnisse der Kinder zugeschnitten. Neben Spaß in der Natur bei Klettern, Wandern und Kanufahren stehen Gruppenerfahrungen und erlebnispädagogische Inhalte im Vordergrund. Hierbei kommen die Kinder aus der Situation der Hilflosigkeit und Passivität wieder heraus, wie es auf der Internetseite der Waldpiraten heißt.

Info: Internetseite: www.waldpiraten.de

© Mannheimer Morgen, Samstag, 03.03.2018