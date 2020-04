Spende für Kliniken und Heime

Man wolle helfen in Zeiten der Corona-Krise, sagt Thomas Mohr. Er ist Geschäftsführer des Ladenburger Reinigungs- und Desinfektionsmittelherstellers Calvatis und machte jetzt eine großzügige Spende: 10 000 Liter Desinfektionsmittel sind an bundesweit 40 Einrichtungen verteilt worden.

Abgelaufen ist die Aktion ziemlich unspektakulär: Die benachbarte Spedition Neska hat die Paletten mit den Neun-Kilo-Gebinden aufgeladen und an Kliniken in der gesamten Republik gefahren, nach Bremen, Berlin, aber auch zu Heidelberger Häusern wie die Uniklinik, das St. Josefshaus oder die SRH-Klinik. Daneben bekamen Alten- und Pflegeheime sowie Ärztehäuser einen Teil des Kontingents.

Über den Wert der Spende will sich Mohr nicht äußern, dafür aber über die Verwendungsmöglichkeiten: Er hat Handdesinfektionsmittel gespendet, das gerade in Krisenzeiten dringend gebraucht wird. Es sei wichtig, in der aktuellen Situation das Know-How des Betriebs nutzen zu können, „und damit diejenigen zu unterstützen, die sich tagtäglich für uns in Gefahr bringen“, sagt er gegenüber dieser Redaktion.

Im Rahmen der einmaligen Aktion seien auch Ärzte bedacht worden: „Sie konnten sich auch mal einen Kanister mitnehmen.“ Denn auch dort werde das Mittel knapp.

