Spenden ergaunert

Ein Unbekannter hat am Samstag in Ladenburg die Weihnachtsbaum-Aktion der evangelischen Kirche ausgenutzt und so Spenden erbeutet. Das teilte die Polizei am Montag mit. Jedes Jahr werden die ausgedienten Weihnachtsbäume, die die Besitzer nach einer Ankündigung entsprechend auslegen, von einer Konfirmandengruppe der Kirche eingesammelt und entsorgt (wir berichteten). Im Gegenzug nehmen die Helfer eine Spende entgegen. Ein Unbekannter machte sich das zu Nutze und klingelte kurz vor 14 Uhr bei einem Haus An den Martinsgärten.

Fahndung ohne Erfolg

Dabei gab sich der Täter als Helfer der Weihnachtsbaum-Aktion aus und erhielt daraufhin eine Spende. Als kurze Zeit später die tatsächlichen Helfer den Baum einsammelten und die Spende entgegennehmen wollten, war der Betrüger bereits geflüchtet. Eine Fahndung der alarmierten Beamten blieb ohne Erfolg.

Die Ermittler suchen nach weiteren Betroffenen und Zeugen, die Hinweise geben können. Die Ermittler berschreiben den Täter wie folgt: männlich, 1,75 Meter groß mit einem Dreitagebart. Er trug eine dunkelgrüne Arbeitshose und eine dunkelblaue Jacke. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ladenburg unter 06203/ 930 50 entgegen. pol/tge

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 14.01.2020