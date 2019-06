Spenden für Brandgeschädigte

Nach dem schweren Brand in einem Mehrfamilienhaus in Ladenburg- West hat eine dreiköpfige Familie mit zwei Kleinkindern ihr gesamtes Hab und Gut verloren (der „MM“ berichtete). Die Stadtverwaltung Ladenburg bietet in Fällen, in denen Bürgerinnen und Bürger unverschuldet in Not geraten, finanzielle Unterstützung durch Mittel aus dem Sozialfonds. Wer Geld spenden möchte, kann dieses unter Angabe des Verwendungszwecks „Sozialfonds“ an die Stadt überweisen.

Aufgrund des Totalverlusts sind auch Sachspenden für die Erstausstattung einer Wohnung sehr willkommen. Benötigt werden Gegenstände und Möbel für die Küche sowie für ein Kinder-, Schlaf-, Wohn- und Esszimmer. Die dreijährigen Zwillinge freuen sich außerdem über Spielsachen. Kontaktperson für Sachspenden ist Sabine Weil, Telefon 06203/1 27 94. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.06.2019