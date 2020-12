Spenden statt Böller? Schriesheimer und Ladenburger äußern sich

Renate und Siegbert Heinrich. Gerlinde Gregor

Böllern im öffentlichen Raum ist an diesem Jahreswechsel verboten, Feuerwerk darf nicht verkauft werden. Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, gelten auch an Silvester und Neujahr strenge Kontaktbeschränkungen. In einem Appell haben der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD), sein Heidelberger Kollege Eckart Würzner (parteilos), der Landrat des Rhein-Neckar-Kreises, Stefan

...