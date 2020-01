Spendenlauf rund um die Welt

Vor mehr als sechs Jahren, genauer: am 1. Januar 2014, haben sich zwei „Lebensabenteurer“ auf den Weg gemacht. Unter diesem Namen ihres Internetblogs sind der Wandermönch Franz von Bujor, der früher Tobias Krüger hieß, und der Survivalexperte Heiko Gärtner zu Fuß und ohne Geld als „Extremjournalisten“ unterwegs, um so tiefere Einblicke in Gesellschaften zu bekommen. Sie nennen ihre Pilgerreise zugunsten wohltätiger Projekte den „längsten Charitywalk aller Zeiten“.

Nach beinahe 40 000 Kilometern ihres Spendenlaufs durch alle 48 Länder Europas legen sie in Ladenburg Rast ein. „Wir wollen so langsam wie möglich unterwegs sein und so viel wie möglich an Erkenntnissen zusammentragen“, erklärt Gärtner. „Jetzt wird es Zeit, den Kontinent zu wechseln“, sagt Bujor, ein Mönch des franziskanischen Laienordens. Spätestens im Mai wollen sie in die USA reisen. Die beiden haben für eine Nacht ihre „Pilgerwagen“ im Martin-Luther-Haus der evangelischen Kirchengemeinde geparkt. Jeweils 70 Kilogramm an technischer Ausrüstung ziehen der 34-jährige Bujor, geboren in Langenhagen, und der 39-jährige Gärtner aus Neumarkt in der Oberpfalz nahezu täglich hinter sich her. Doch es gibt einen Grund für die Plackerei: Gilt es doch auf der Höhe der Zeit, also multimedial, zu dokumentieren, was schief läuft auf dieser Welt.

186 000 verfolgen Aktion

„Wir befinden uns auf Forschungsreise und haben viele Sponsoren, die an festgelegte Hilfsprojekte Geld spenden: Da müssen wir schon etwas bieten“, erklärt Gärtner. Nach ihren Angaben verfolgen monatlich rund 186 000 Menschen ihren Spendenlauf. Tatsächlich ist ihr Tagebuch im Internet eine Fundgrube – auch für alles, was bisher geschah: Nach einer abwechslungsreichen Biografie legte der studierte Kultur- und Sozialpädagoge Bujor 2016 seine frühere Identität ab und begann sein Leben als Wandermönch in der Tradition des heiligen Franziskus. Er ist unterwegs mit Gärtner, einem früheren Versicherungsfachwirt, der inzwischen Natur- und Landschaftspfleger, Wildnislehrer, Hochseilgartentrainer sowie Berg- und Höhlenretter ist. Wie sie ticken, verraten Titel zweier gemeinsam verfasster Bücher: „Die natürliche Heilkraft der Bäume“ und „Krankheiten auf einen Blick erkennen“.

Der bevorstehende zweite Abschnitt ihrer Weltreise zu Fuß steht unter dem Motto „Wanderung durch Amerika auf den Spuren der Naturclans“. Ob sie auf ihrer Suche nach dem Glück bei indigenen Völkern Antworten auf Fragen finden, die sie ihre früheren Leben aufgeben ließen? Dass in weiten Teilen Europas vieles nicht mehr stimmt, machen Bujor und Gärtner an simplen Beobachtungen fest: „Bäckereien und Metzgereien sind weitgehend wegrationalisiert“, so Gärtner. Die meisten Gesellschaften seien „zu leistungsorientiert“ und sägten dabei nur am eigenen Ast. Zwar seien die Menschen an sich wunderbar, doch ließen sich viele zu sehr von Ängsten steuern. „Angstbarrieren verhindern es, anderen Menschen zu helfen“, so Gärtner. Die Leitfrage, die sich jeder stellen solle, laute: „Hilfst Du wirklich dabei, dass diese Welt ein besserer Ort wird?“ Wer sich nur am Geld orientiere, mache „nichts mehr Positives“.

Wie kamen sie auf die Römerstadt als Raststätte? Ganz einfach: Unterwegs von Heidelberg nach Mannheim habe sich Ladenburg als Zwischenstation angeboten. „Ein Anruf im Sekretariat und Pfarrer David Reichert hat uns begeistert eingeladen“, freut sich Gärtner über den unkomplizierten Empfang. Beim Besuch der beiden Weitgereisten ist dann auch Diakon Thomas Pilz behilflich, damit die „Lebensabenteurer“ online gehen können. Denn diese haben eine Botschaft, die da lautet: „Wir wollen Dir zuerst Heilung schenken und dann dabei helfen, den Mut zu finden, deinen Traum zu leben.“ Muss ja nicht gleich eine mehrjährige Weltreise zu Fuß sein.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 30.01.2020