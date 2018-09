Sperrtor soll im Juni fertig sein

Ladenburg.44 Meter lang und 1,80 Meter hoch ist das wuchtige Betonteil, das am Ufer des Neckarkanals unterhalb des Hochwassersperrtors bei Ladenburg auf seinen Einsatz wartet. „Es handelt sich um einen sogenannten Fertigteildrempel“, erklärt Bernd Walter, mit Helm, Warnweste und Sicherheitsschuhen ausgestattet. „Anfang November wird die 135 Tonnen schwere Schwelle in die Flusssohle eingesetzt“, berichtet er. Der Diplomingenieur arbeitet für das Amt für Neckarausbau in Heidelberg und leitet den Neubau des Ladenburger Hochwassersperrtors. Nach langem Stillstand ist das Großprojekt zwischen Giulini-Werk und Kläranlage in den vergangenen Monaten wieder ins Rollen gekommen.

„Hochkomplexe Baustelle“

„Die Betonierarbeiten laufen seit November 2017“, berichtet Walter. In sechs Abschnitten werden die beiden Widerlager an Nord- und Südufer, in denen das Tor später verankert wird, gegossen. „Aktuell befinden wir uns in der Phase vier“, erklärt Walter. 13 Arbeiter seien auf der Baustelle beschäftigt. Für die Arbeitsschritte wechseln sie abschnittsweise vom einen Ufer zum anderen. „Da wir hier nur wenig Platz haben, müssen wir eins nach dem anderen erledigen“, erklärt der Projektleiter.

Tatsächlich sind die Gerüste auf engstem Raum aufgebaut. Die beiden Widerlager werden auf Flächen errichtet, die im Flussbett liegen. Deshalb sind sie mit rund acht Meter hohen Spundwänden abgegrenzt, die etwa vier Meter tief in den Boden gerammt wurden. Dann wurde das Wasser abgepumpt, damit im Trockenen gearbeitet werden kann. „Das ist eine hochkomplexe Baustelle“, sagt Walter. „Auch, weil die Funktionsfähigkeit des angrenzenden alten Sperrtors nicht beeinträchtigt werden darf“, sagt er. „Zudem müssen wir die Schifffahrt beachten und Sperrungen des Kanals möglichst vermeiden.“

Aufwendig wird auch der Einbau des 135 Tonnen schweren Fertigteildrempels, der am Wochenende des 3. und 4. Novembers erfolgen soll. „Dazu haben wir einen Schwimmkran aus Mühlhausen an der Ruhr angefordert“, erklärt der Projektleiter. Dieser sei das einzige Modell mit einer Tragkraft von 300 Tonnen, das den Kanal befahren könne. Der Kran wird den Betonkoloss in mehreren Stunden an seinen Bestimmungsort hieven. Genau wie bei den Widerlagern wird dieser mit Spundwänden abgegrenzt und ausgepumpt. Auf der Flusssohle werde das Monstrum zentimetergenau ausgerichtet und dann mit speziellem Unterwasser-Beton fixiert. Auf die Betonschwelle am Grund wird sich später das stählerne Tor senken.

Stahlkoloss kommt im März

Im Frühjahr 2019, voraussichtlich März, folgt der zweite kritische Arbeitsschritt. Dann wird das Drucksegment, also der stählerne Verschluss des Tores, eingebaut. Dieser wiegt rund 300 Tonnen und wird derzeit in Dessau gefertigt. „Angeliefert wird er über Elbe, Mittellandkanal, und Rhein“, berichtet der Ingenieur. Auch um den Verschluss einzuheben, kommt der Mühlhausener Schwimmkran zum Einsatz.

Hochgezogen und heruntergelassen wird das stählerne Ungetüm, das an zwei Armen mit den Widerlagern verbunden ist, nach der Fertigstellung mittels Hydraulikzylinder. Beim alten Tor wurden dafür noch Ketten genutzt. „Die Energie wird über stählerne Drehlager in die Widerlager aus Stahlbeton abgeleitet“, erklärt Walter den Mechanismus.

Das neue Tor hatte ursprünglich schon Mitte 2017 fertig sein sollen. Doch durch Streitigkeiten mit der Baufirma bezüglich der Konstruktion von Stahlbetonteilen verzögerte sich das Projekt. „Bei einem Vorhaben dieser Tragweite kann es durchaus zu Reibungen kommen“, meint der Projektleiter. Letztlich hätten beide Seiten Kompromisse eingehen müssen. Am Kostenvolumen von 12,1 Millionen Euro habe sich indes durch die Verzögerung nach aktuellem Stand nichts geändert.

Funktionsfähig soll das neue Sperrtor im Juni 2019 sein. „Wenn es seine Belastbarkeit nachgewiesen hat, wird das alte Tor rückgebaut“, so Walter. Bis dahin muss es seinen Dienst noch erfüllen. Deshalb hat das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Heidelberg das Bauwerk in diesem Jahr nochmals verstärkt. „Es wurden Knoten nachgearbeitet, Bleche verschraubt und Nieten erneuert“, berichtet Amtsleiter Jörg Huber. Rund 150 000 Euro seien dafür aufgewendet worden, seit 2014 waren es insgesamt 400 000 Euro. „Jetzt haben wir die Sicherheit, dass das Tor ein 100-jährliches Hochwasser abhalten kann“, sagt er. Apropos 100 Jahre: Genau diese Lebensdauer soll das neue Hochwassersperrtor bei Ladenburg erreichen.

