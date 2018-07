Anzeige

Die gute Nachricht zuerst: Das im Westen Ladenburgs gelegene Neubaugebiet „Hockenwiese“ bleibt von einem weiteren juristischen Streit um das gegenüberliegende Areal voraussichtlich unberührt und darf weiterwachsen. Bevor jedoch auch „Östlich der Benzstraße“, so der Name eines neuen Bebauungsplans, Bagger rollen und Baukräne aufgestellt werden, könnte noch einige Zeit vergehen. Denn das ist die schlechte Nachricht: „Der Discounter Lidl möchte expandieren und hat gegen den bisher gültigen Bebauungsplan von 2015 geklagt“, sagte Bürgermeister Stefan Schmutz am Mittwochabend im Gemeinderat.

Lärmschutz neu regeln

„Wir fühlen uns genötigt zu handeln“, erklärte Schmutz. Um das grundsätzlich schwierige Zusammenspiel von Wohnen und Gewerbe zu ermöglichen, habe der ursprüngliche Bebauungsplan so genannte Lärmkontingente vorgesehen. Das heißt: Jeder Teilfläche wurden maximale Schallpegel zugewiesen. „Dieses Instrument ist uns abhandengekommen: Wir müssen den Lärmschutz neu regeln und das Gutachten überarbeiten“, stellte Stadtbaumeister André Rehmsmeier fest. Denn laut Verwaltungsgericht Karlsruhe entspreche dies nicht mehr den neueren Vorgaben. Darauf poche das Einzelhandelsunternehmen und habe mit seiner Verpflichtungsklage Recht bekommen. Doch noch sei das bisherige Planwerk „schwebend unwirksam“, das heißt: das rechtskräftige Urteil steht noch aus.

Im Vorgriff auf das schriftliche Urteil schlug die Stadtverwaltung nach eingehender fachlicher Beratung zweierlei vor, was der Gemeinderat am Ende auch einstimmig befürwortete: So wurde ein neuer Aufstellungsbeschluss für den besagten Bereich (nun jedoch ohne das bisherige Teilgebiet „Hockenwiese“) gefasst und eine Veränderungssperre beschlossen, „damit die geplante Erweiterung nicht umgesetzt werden kann“, so Schmutz. Was dagegen spreche, dem Unternehmen eine Erweiterung um 200 Quadratmeter zuzugestehen, wollte Stadtrat Wolfgang Luppe (FDP) wissen. „Die Spielregeln müssen auch für Lidl gelten“, entgegnete Schmutz unter Hinweis auf das Einzelhandelskonzept der Regionalplanung und den Schutz innerstädtischer Betriebe.