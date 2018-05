Sport bringt „Spaß und Lebensfreude“

Anzeige

Die Sonne sticht, doch Lindenbäume spenden wohltuend Schatten, und vom Neckar her weht oft eine erfrischende Brise: So lässt es sich trotz vorsommerlicher Hitze auf dem Platz am Wasserturm der Römerstadt aushalten. Klappstühle, Strohhüte und Getränke verdeutlichen an diesem Tag: Die Boule-Freunde Ladenburg frönen einem Spiel für Genießer.

Seit dem Grünprojekt 2005 treffen sich die Anhänger des französischen Nationalspiels mit Kugeln regelmäßig auf dem Dammplatz oberhalb der Festwiese. Diesmal beteiligen sich insgesamt 19 Boule-Freunde. Auch Bürgermeister Stefan Schmutz nimmt für eine Runde teil.

Einen geeigneten Spielgrund hatte Stadtrat Fritz Lüns als Gründer des Interessenkreises der Boule-Freunde vor über 13 Jahren mit angeregt, als es den Landschaftsplanern darum ging, den Bereich rings um den Tresen am Fuß des Wasserturms zu beleben. Dies ist gelungen: „Wir treffen uns hier in der wärmeren Jahreszeit zweimal wöchentlich in geselliger Runde“, sagt Boule-Freund Franz Brunny, der den seit 2011 jährlich ausgespielten Wanderpokal zweimal gewann.