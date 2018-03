Sport und Informatik gehen Hand in Hand

Anzeige

Die dreidimensionalen Ausdrucke und Güsse werden in sicherer Absprunghöhe auf die Trainingswand aufgeschraubt, die seit vergangenem Schuljahr in der Sporthalle unter dem Anbau des benachbarten Carl-Benz-Gymnasiums auch der MRS zur Verfügung steht (wir berichteten). Eine Smartphone-App führt mit Ansagen und Musik durch das Training. Die Übungsgeräte sind mit Fitnessfunkuhren an den Handgelenken der Jugendlichen verbunden. Videoanalysen unterstützen das Coaching. So lassen sich unter anderem Fortschritte beim Klettern, Pulsfrequenz und Kalorienverbrauch dokumentieren. Der Clou: Später sollen die Kletterpartien der Jugendlichen beim Training in Drohnen-Luftaufnahmen von der Schriesheimer Kletterwand eingebaut werden.

„Naturwissenschaften und gesundheitliche Parameter werden in den Alltag einbezogen“, sagt Arbogast. „Es gibt heute kaum noch Berufe ohne digitalen Hintergrund“, verdeutlicht Ditter-Stolz und stellt fest: „Unsere Schüler müssen mit diesen Techniken umgehen können.“ Ziel ist es, dass bald alle MRS-Absolventen „Infoclimb“ durchlaufen. Das Projekt soll Teil des Schulprofils werden. „Wir hoffen, einen Teil des früheren Radkellers im Untergeschoss in einen Fitnessraum umbauen zu können“, sagt die Schulleiterin. Arbogast strahlt: „Dann könnten wir noch mehr Gas geben.“

