Sportvereine begrüßen Hallenbau

Von „positiv“ bis „überwältigt“ reicht die Spannbreite der Vereinsreaktionen auf diesen Plan: 2021 soll im Ladenburger Römerstadion eine neue Dreifeldturnhalle stehen. Dies hat Bürgermeister Stefan Schmutz angekündigt (wir berichteten). In der öffentlichen Sitzung am Mittwoch, 24. Oktober, um 18 Uhr hat der Gemeinderat das Wort. Schmutz beriet das Thema mit den Bürgervertretern nicht-öffentlich vor und geht davon aus, die nötige Unterstützung zu erhalten.

Ein zu beauftragendes Ingenieurbüro soll den am besten geeigneten Standort im Stadion finden. Oder möglicherweise auch in dessen Nachbarschaft? Denn an der augenscheinlich optimalsten Stelle befindet sich bereits die Drachenbootshalle des Fußballvereins (FV) 03. Für deren Verbleib an Ort und Stelle werden Stimmen aus dem Rat laut. In der Verwaltungsvorlage ist von einer Variante mit „Ersatzbau und alternativem Unterstellplatz“ für die Boote die Rede. „Die nachvollziehbaren Sorgen der Drachenbootabteilung nimmt die Stadt ernst“, teilt Nicole Hoffmann mit, die Referentin des Bürgermeisters. Schmutz habe dem Verein „Interesse an einer einvernehmlichen Lösung“ signalisiert. Vorbehaltlich der Zustimmung im Rat gelte es, zunächst alle möglichen Optionen für den Standort der neuen Dreifeldhalle zu betrachten, und erst dann, wenn alle Fakten auf dem Tisch lägen, 2019 zu einer Entscheidung zu kommen.

„Endlich passiert etwas“

„Das Thema Bootshalle ist ein Reibungspunkt, aber wir sehen die Entwicklung prinzipiell positiv: Endlich passiert nach jahrelangem Stillstand etwas“, sagt auf Anfrage Fritz Lackner als kommissarischer Chef des Dachverbands aller Sportvereine. Vorgänger Wolfgang Lorenz war auch wegen der Stagnation in der Hallenfrage zurückgetreten. Der „Ortsausschuss für Leibesübungen“ (OAL) koordiniert die Belegung der Sportstätten außerhalb des Schulsports, für dessen Raumbedarf die Stadt verantwortlich ist. Die geschäftsführende Leiterin der Ladenburger Schulen, Kirsten Lather, will sich nach der kommenden Schulleitersitzung am 26. November äußern, zu der Schmutz als Gast eingeladen sei.

Ziel ist ambitioniert

„Man musss vor allem auf bald steigende Schülerzahlen durch die neuen Wohngebiete reagieren, und davon profitieren die Vereine“, weiß Lackner. Es bleibe nun abzuwarten, was die Standortsuche ergebe, und zu hoffen, dass tatsächlich Mittel zur Verfügung gestellt werden. Schon öfter, so der langjährige Athleten-Chef Lackner, habe es in Ladenburg baureife Hallenpläne gegeben, die dann aber leider nicht umgesetzt wurden. Dabei sei der jeweils befürchtete und als Hinderungsgrund angegebene Etateinbruch nie eingetreten. „Mir kommt 2021 als zeitliches Ziel ambitioniert vor, aber es ist wichtig, dass so schnell wie möglich gebaut wird“, bekräftigt Lackner. „Das Schlimmste“, findet der OAL-Mann, „wäre für Schulen und Vereine gewesen, wenn zuerst die Lobdengauhalle grundsaniert worden wäre, was den derzeitigen Mangel noch verschärft hätte“. Gleichwohl werde deren Zustand „langsam untragbar“.

Schmutz hat bereits angekündigt, erst nach dem Neubau die bestehende Halle instand zu setzen. „Das freut mich riesig: Dass endlich doch noch Bewegung in diese Fragen kommt, hätte ich fast nicht mehr zu hoffen gewagt“, nahm Petra Klodt als Vorsitzende der Ladenburger Sportvereinigung (LSV) mit rund 1900 Mitgliedern Stellung. Die LSV-Ballsportler sind besonders stark von der Raumnot betroffen, die sich nach Abriss der Alten Martinsschulhalle dramatisch zugespitzt hat. Von dem geplanten Vorhaben zeigt sich Klodt deshalb „überwältigt“. Und mächtig gespannt ist auch sie „auf das Ergebnis der Standortsuche“.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.10.2018