Sportwart zum zehnten Mal Klubmeister

„Ich kann es nicht mehr hören“, stöhnt Bernd Matt laut auf, aber freilich nur scherzhaft. Dabei ist der Hintergrund ernster Natur: War es doch dem Vizechef des Angelsportvereins (ASV) Ladenburg und Bruder des Vorsitzenden Heinz Matt 2009 zum letzten Mal gelungen, Klubmeister zu werden. Seit 2010 holt Florian Bullerkotte Jahr für Jahr den begehrten Titel. Bei der Hauptversammlung am Sonntag im Saal der Feuerwache nimmt der ASV-Geschäftsführer sowie Sport- und Gewässerwart also zum zehnten Mal in Folge eine Auszeichnung für angelsportliche Erfolge eines ganzen Jahres entgegen.

Auch beim 1. Werner-Schreckenberger-Gedächtnisfischen 2018 hatte Bullerkotte seinen Rivalen Bernd Matt auf Platz zwei verwiesen. Unter Beifall verkündete Heinz Matt, dass das traditionelle Wettangeln im September künftig immer den Namen des Ehrenvorsitzenden Schreckenberger tragen soll, der am 28. August gestorben war.

Fischessen am Karfreitag

Dritter wurde bei der Premiere der noch bis zum diesjährigen Königsfischen Ende Juni amtierende Fischerkönig Novo Gajic. Wer wohl beim ersten diesjährigen Fischerfestabend am Samstag, 6. Juli, feierlich gekrönt wird? Doch bis dahin fließt ja noch etwas Wasser die Hausstrecke am Neckar hinunter. Und am Karfreitag, 19. April, haben die Aktiven erst noch ein kleineres Fischessen mit Verkauf am Fischerhäusel zu bewältigen.

Auch V erbandspolitisches kam in der Feuerwache zur Sprache: „2018 ist unser Verein unter rund 60 weiteren der neuen Pachtgemeinschaft Kurpfalz beigetreten“, teilte der Vorsitzende Matt mit. Die Pachtgemeinschaft soll unter Mitwirkung der Anrainervereine die Hege und Pflege der Pachtgewässer organisieren.

Bei der Gründungsversammlung wurde Andreas Frühauf zum Vorsitzenden ernannt. Vorstandsbeisitzer aus der Region sind Jürgen Hauck, Reiner Winkler, Hans-Jürgen Weißling und Manfred Orth. Die Geschäftsstelle befindet sich in Neckargemünd. „Weil sich das Land und die Pachtgemeinschaft einigen mussten, konnten Angelkarten erst verspätet ausgegeben werden“, erklärte Matt. Organisierte Sportfischer können ihre Angelkarte nur im eigenen Verein oder bei der Pachtgemeinschaft erwerben (Internet: www.pg-kurpfalz.de). Bislang war dafür die Rhein-Neckar-Pachtgemeinschaft zuständig.

„Super gemacht“, lobte Matt alle Unterstützer und Aktive wie Richard Maier und Franz Stahl, die das von Ehepaar Silvia und Markus Lang bewirtete Vereinsheim in Schuss halten. Kassenprüfer Wolfgang Breinlinger zeige sich zufrieden mit Bullerkottes Kassenführung. Ehrenvorstand Jürgen Large würdigte vor den Wahlen die „bewundernswerte Arbeit“ der Vorstandschaft.

Das aktuelle Team besteht aus Heinz Matt (1. Vorsitzender), Bernd Matt (2. Vorsitzender), Florian Bullerkotte (Geschäftsführer sowie Sport- und Gewässerwart), Angela Matt (Schriftführerin), Frank Henze (neuer Jugendleiter), Bianca Matt (Pressewartin), Franz Stahl (Gerätewart unter Mitwirkung von Richard Maier), Markus Lang, Peter Bensch (Beisitzer).

