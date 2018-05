Springreiter: Höhepunkt am Sonntag

Anzeige

Mit einem Springturnier eröffnet der Pferdesportverein (PSV) von Donnerstag, 24. Mai, bis Sonntag, 27. Mai, die Saison auf dem Reitgelände im Ladenburger Kirchfeld (wir berichteten bereits). Hier ein Auszug aus dem Zeitplan (ohne Gewähr): Höhepunkt des langen Wochenendes ist die örtliche Premiere einer anspruchsvollen Dreisterne-S-Prüfung mit Stechen am Sonntag, 27. Mai, um voraussichtlich 16 Uhr. Erstmals kommt auf der 2016 renovierten Anlage ein Wassergraben zum Einsatz. Es werden Spitzenreiter der Region und darüber hinaus erwartet.

Bereits am Samstag, 26. Mai, steht um 14.30 Uhr eine schwere Prüfung mit einem Stern auf dem Programm. Mit insgesamt sechs schweren S-Springen (u.a. Zweisterne-Prüfung mit Siegerrunde am Freitag, 13 Uhr), einer Jungpferde-Tour (Freitag, 11.15 Uhr), einer U25-Tour (M-Klasse am Freitag, 15 Uhr, S-Finale: Sonntag, 12.30 Uhr) sowie drei Regio-Touren an den ersten drei Tagen gibt es dieses Jahr einige Neuerungen im Programm.

Bislang liegen dem Veranstalter über 1500 Nennungen vor. Für Essen und Getränke sorgt der PSV-Wirtschaftsbetrieb von Christine Menge und Team. Der Eintritt ist frei. Von Donnerstag, 31. Mai, bis Sonntag, 3. Juni, folgt ein ebenso hochklassiges Dressurturnier mit rund 800 Nennungen im Pferdesportzentrum Ladenburg. pj